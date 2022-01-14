Слом личностей: псевдомастера по ремонту компьютеров наживаются на IT-профанах

Рынок по ремонту техники — один из самых уязвимых с точки зрения мошенничества. Псевдомастера, не стыдясь, продают «воздух», устанавливают «паленые» антивирусники, а иногда воруют комплектующие детали. Всему этому их учат матерые наставники. По какой схеме действуют обманщики и как защититься от навязанных услуг — в материале «Известий».

Ремонт по суперцене

Почти 30 тыс. рублей отдала преподаватель нижегородского вуза за услуги компьютерного мастера, который починил ее ноутбук по цене, превышающей реальную в три раза . Мастер просидел за компьютером четыре часа, с вдумчивым видом устранял поломку, а после протянул шокирующий чек. В списке работ: сборка-разборка, чистка и настройка программного обеспечения и драйверов. За последнюю услугу «специалист» взял 13 тыс. рублей.

Только через несколько дней женщина поняла, что ремонт был махинацией мошенника. Преподаватель обратилась в полицию, но в МВД состава преступления не нашли. Пострадавшая планирует обратиться в прокуратуру.

Похожие инциденты мелькают повсеместно : бабушку из Тольятти обманули на 17 тыс., жительницу Новосибирска — на 18 тыс. С социальных сетях даже появились сообщества, участники которых объединены общей бедой — все они оказались жертвами «ремонта» по завышенным ценам.

Эксперт по кибербезопасности Сергей Вакулин в целом выделяет три типа специалистов, которые занимаются ремонтом техники:

— Первый тип — это домушники, второй и третий — ИП и организации . Чаще всего люди сталкиваются с мошенничеством как раз со стороны домушников . Они любят предлагать свои услуги на площадках объявлений типа «Авито», расклеивать рекламу в подъездах, а также разбрасывать флаеры.

Как правило, в таких объявлениях мастер обещает скидки, дешевый прайс (но без конкретики), а также указывает, что живет неподалеку . Пользователи, умудренные опытом и знакомые с приемами аферистов, настороженно относятся к такой рекламе — некоторые даже не ленятся бороться с навязчивой расклейкой.

«С 25 декабря по 1 января в моем районе ни один пром не смог разнести рекламу, я держал всё под контролем и мониторил район каждые два часа, потом отпраздновал Новый год — и снова мониторить. <…> С 22-го этажа в бинокль видно, когда начинается разнос рекламы. Не успели ребята разнести, а я уже всё рву, еще клей не высох», — пишет пользователь в тематической группе «ВКонтакте».

По какой схеме действуют обманщики

Если жертва всё же клюнула на рекламу, сначала ее ждет телефонный разговор с «мастером». Специалист внимательно слушает клиента и параллельно оценивает — насколько профессионально заказчик объясняет проблему. Если клиент не разбирается в устройстве компьютера, шансов его обмануть больше.

Когда «мастер» приезжает на вызов, начинаются манипуляции. Обычно домушник сразу приступает к починке, не спрашивая разрешения клиента. Основная стратегия мошенника — внушить пользователю, что жить ноутбуку остается немного, конечно, если не произвести нужные настройки. Разговоров о цене избегает: «Если посмотреть, то бесплатно».

Слом личностей Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

— Бывает, что решение проблемы лежит на поверхности, — говорит Вакулин. — Например, был отсоединен кабель блока питания. Мастер исправляет эту проблему, но в дальнейшем находит другие различные «неполадки»: «А вот, знаете, у вас мало оперативной памяти, давайте ее добавим. У вас тут еще вирусы, надо бы почистить». Если клиент непрофессионален в вопросах техники, он вряд ли поймет, какие услуги ему навязали. К примеру, на словах мастер выполнил нанесение термопасты, а по факту клиент даже не в курсе, что для этой процедуры нужно вскрывать корпус системного блока.

Собеседник «Известий» добавляет: домушники любят не только разводить клиентов на деньги, но и воровать детали компьютера :

— Допустим, есть два слота, в каждом из которых хранятся по 2 Гб оперативной памяти. Псевдомастер может украсть память из одного слота, который стоит свыше 1000 рублей.

Совсем неприятный сценарий, когда детали пропадают под предлогом осмотра и починки. Об одной из фирм, замеченных в таком расхитительстве, рассказывает пользователь Евгений Зиновьев:

— ООО «Омега» забрало системный блок в ремонт, с тех пор тишина, по телефону только обещания, что мастер перезвонит. На руках договор о принятии техники. В адресе фирмы стоит город Балашиха, но филиал — Химки. Фактически адрес конторы неизвестен. Ситуация — полная дичь, что называется, грабеж средь белого дня.

Слом личностей Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

Как обучают псевдомастеров

Домушники, о которых говорит Сергей Вакулин, нередко работают на крупные организации. Наиболее медийной в этой отрасли стала «Федеральная служба сервиса» (ФСС). Она не раз мелькала в журналистских расследованиях и была обличена самими сотрудниками. Проблема в том, что ФСС регулярно меняет вывески. Под ее брендом работали ООО «Эксперт» и ООО «ПКП» из Санкт-Петербурга, а также ООО «Эксперт» и ООО «ПКП» из Челябинска. Еще одно их название — «Айтихаус».

Для борьбы с мошенниками во «ВКонтакте» появилась группа-антагонист под названием «Стоп-Эксперт». За несколько лет в ней собралась целая онтология бытования ФСС и ее «дочек». Информацию о фирме администратор группы получает от бывших работников, которые сливают внутренние документы.

Благодаря таким подробностям стало известно, что сотрудники компании проходят психологические тренинги, на которых будущих мастеров учат грамотному вымогательству. Например, если в ходе ремонта заходит разговор о цене, наставники советуют раздробить ее на несколько частей (за каждую услугу отдельно), а не называть сумму целиком. Расскажут здесь и том, как продать «воздух»: поштучное удаление вирусов, настройку автозапуска, включение детского режима в браузере, копирование и сохранение данных. Также работников научат в нужный момент сделать комплимент и правильно себя презентовать. Беседа с клиентом заканчивается уверениями, что указанная в чеке цена — это еще «по-братски» и «по-божески».

Сотрудников в такие фирмы ищут обычным способом — через популярные рекрутинговые площадки. Один из подписчиков «Стоп-Эксперта» решил подробно рассказать, как устроился мастером в компанию «Омега», которая, предположительно, является новой структурой ФСС.

Слом личностей Фото: Global Look Press/Nikolay Gyngazov

В январе прошлого года молодой человек находился в поиске работы, подходящую вакансию он нашел в интернете. Собеседование в офисе, которое едва ли походило на сервисный центр, не пролило свет на специфику его обязанностей. О реальном положении дел рассказал наставник по имени Денис, которого приставили к молодому человеку.

«На первом же заказе приехали к женщине, которой нужно было только почистить ноутбук от пыли. А в итоге после всех манипуляций она заплатила 7 тыс. Ни за что. Просто за воздух. Просидели там часа два. И всё это время Денис делал видимость работы. <...> Я у него поинтересовался, как он попал сюда. [Он] сказал, что сам целенаправленно искал. Видел ролики в инете и читал про то, сколько [здесь] зарабатывают. Сказал, что в первый месяц получил 170 тыс. рублей. На остальные выезды я не поехал», — заключил подписчик.

Как защититься от мошенников

Обезопасить себя в похожей ситуации поможет регулярное обращение к прайсу, считает Сергей Вакулин.

— По хорошему, любой специалист изначально должен произвести диагностику, которая стоит не выше 500 рублей. Прибавляем еще столько же за выезд на дом— и вот у мастера уже есть 1000 рублей. После диагностики специалист озвучивает пути решения проблемы и называет ценник. Если при починке мастер ссылается на комплектующие, связанные с «железом», например жесткий диск, оперативную память, видеокарту, материнскую карту, то лучше сразу проверить их ценники в интернете. Это наиболее безопасная схема по проведению ремонта компьютера, — подчеркнул специалист.

По словам адвоката Евгении Квартальновой, любое обращение к мастеру тоже является сделкой — своего рода договором. Правила заключения и исполнения этого договора регулируются гражданским законодательством, в частности законом «О защите прав потребителей». Согласно 16-й статье закона, продавец не вправе без согласия потребителя выполнять дополнительные работы или предоставлять услуги за плату. Соответственно, потребитель вправе отказаться от оплаты таких услуг, а если они оплачены, он вправе потребовать от продавца возврата уплаченной суммы.

— После этого будет не лишним заключить письменный договор, где будут прописаны работы, сроки выполнения и гонорар. Всё, что будет выполнено свыше этого перечня, можно считать навязанной услугой, — уточнила Квартальнова.

Юрист и основатель консалтинговой группы vvCube Вадим Ткаченко также советует составлять договор. В нем обязательно должны быть прописаны техзадание и спецификация: что должно быть куплено и что будет подлежать замене, стоимость часа работы специалиста и стоимость заменяемых деталей.

Если клиент купился на обман, заручится поддержкой полиции будет сложно. Обычно правоохранительные органы склонны отказывать в возбуждении уголовных дел , отмечает член Ассоциации юристов России Ольга Турунина. Мотив отказа — спор между сторонами имеет гражданско-правовой характер.

— Такие споры правоохранители не разрешают, это компетенция судов. В связи с этим надеяться на существенную помощь со стороны правоохранителей не приходится, — подытожила юрист.