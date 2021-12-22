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На Госуслугах планируют ввести обязательную двухфакторную авторизацию

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В 2022 году Минцифры планирует ввести обязательную (по умолчанию) двухфакторную идентификацию пользователей на портале госуслуг. Об этом «Известиям» сообщили в пресс-службе ведомства, пояснив, что делается это для дополнительной защиты данных граждан. Им надо будет вводить не только логин и пароль, но и код, который поступит в SMS.

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Период пандемии и развитие дистанционных сервисов значительно продвинуло популярность портала госуслуг. Количество профилей превысило 100 млн, но для входа в примерно 90% из них установлена только однофакторная идентификация, рассказали источники «Известий», близкие к Минцифры.

В ведомстве в ответ на запрос «Известий» сказали, что «сейчас количество учетных записей на портале госуслуг, владельцы которых подключили двухфакторную авторизацию, небольшое», но не привели конкретных чисел.

«Второй фактор авторизации на портале госуслуг, который мы планируем ввести «по умолчанию», поможет дополнительно защитить данные пользователей, предотвратить мошенничества», — пояснили в пресс-службе ведомства.

Эксперты считают введение обязательной двухфакторной идентификации своевременной мерой, которая вписывается в общемировые тренды. Так, осенью о такой мере заявила компания Google. Принудительную авторизацию некоторых пользователей, у которых много подписчиков, сейчас вводит Facebook.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

На код вперед: на Госуслугах готовят принудительную двухфакторную авторизацию

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