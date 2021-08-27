Тянут на себя: мошенники взламывают аккаунты россиян на «Госуслугах»

Аккаунты россиян на портале госуслуг привлекают к себе внимание криминальных элементов. Взломанные учетные записи предлагают на продаже в даркнете, и число таких предложений растет тревожными темпами. Эксперты рассказали «Известиям», чем опасен взлом учетной записи, зачем мошенники охотятся за данными и сколько зарабатывают на их продаже.

Зачем они это делают

Мошенники стали чаще взламывать аккаунты россиян на портале госуслуг, сообщили в компании по производству систем борьбы с утечками данных DeviceLock. Кроме того, в даркнете зафиксировали рост продаж учетных записей по цене около 40 рублей за «новый» и 4–5 рублей за «использованный» профиль.

По словам опрошенных «Известиями» экспертов, растущий интерес мошенников к ресурсу напрямую связан с расширением спектра услуг, предлагаемых через «Госуслуги».

Взламывая или покупая аккаунты, мошенники получают доступ к огромному количеству информации о человеке. В личном кабинете содержатся паспортные данные пользователя, СНИЛС, ИНН, ОМС и ДМС, сведения об автомобиле и недвижимости, банковские карты и электронно-цифровая подпись, которая позволяет распоряжаться имуществом. Доступ к этим данным позволяет украсть деньги, провести различные операции и даже подарить недвижимость.

— Сегодня достаточно много услуг можно получить без личного присутствия, только по данным документов, чем и пытаются воспользоваться злоумышленники, — говорит руководитель службы информационной безопасности финтех-компании RBK.money Алексей Пронин. — Кроме того, информация из аккаунта на «Госуслугах» — просто подарок для тех, кто занимается социальной инженерией.

Преступник сможет позвонить человеку на мобильный телефон, назвать любые данные — для многих это станет убедительным аргументом в пользу того, что с ним говорит банковский сотрудник или полицейский, а затем похитить средства.

Покупка аккаунтов

По словам экспертов, чаще всего мошенники взламывают или покупают аккаунты на «Госуслугах» для дальнейшей компрометации абонента и получения финансовой выгоды либо перепродают персональные данные для рекламных целей.

— Аккаунты покупают в большом количестве, поскольку не каждый может принести прибыль, — объясняет «Известиям» ведущий инженер CorpSoft24 Михаил Сергеев. — А, например, взломав 100 тыс. аккаунтов в автоматическом режиме и продав их по 50 рублей за штуку, мошенники могут извлечь прибыль в районе 5 млн рублей.

Тянут на себя_2 Фото: РИА Новости/Виталий Аньков

Взлом подтвержденного аккаунта на «Госуслугах» очень опасен. Получив доступ в чужой личный кабинет, злоумышленник может оформить на имя настоящего владельца фиктивную компанию и взять несколько кредитов. Также известны случаи, когда злоумышленники получали обманным путем чужую электронную подпись, переоформляли жилье на другого человека и продавали его.

— Также аккаунты используются для мошенничества с использованием кредитования в сфере торговли, — рассказывает директор департамента информационной безопасности компании Oberon Евгений Суханов. — Часто интернет-магазины позволяют получить одобрение кредита для покупателя с помощью подтверждения личности через «Госуслуги».

В основном покупкой взломанных аккаунтов занимаются мошенники, которые хотят «легких денег», говорит юрист Венера Шайдуллина. Но иногда этим промышляют и коммерческие проекты — например, если нужно сформировать базу, получив доступ к персональным данным людей.

Каковы последствия взлома

Меньшее, с чем можно столкнуться после взлома аккаунта, — это необходимость посещения офиса «Мои документы» для восстановления доступа, говорит технический директор Trend Micro в России и СНГ Михаил Кондрашин. Если же злоумышленникам удастся реализовать свои планы, жертва может вскоре обнаружить, что на нее записаны штрафы или кредиты.

По словам Венеры Шайдуллиной, чаще всего мошенники оформляют на человека микрозаймы. Получив доступ к личным данным пользователя, им не составляет труда быстро создать профиль в онлайн-сервисах МФО.

— Проблема в том, что человек даже не будет знать об этом, — говорит эксперт. — Потом идет просрочка платежа, и МФО обращается за судебным приказом, возбуждает исполнительное производство. В результате человек узнает об обмане случайно: например, он собирается за границу, и в аэропорту его разворачивают, поскольку судебный пристав вынес ограничение на выезд за границу.

Кроме того, добавляет Алексей Пронин, с помощью данных из личного кабинета «Госуслуг» мошенники могут попытаться получить доступ к онлайн-кабинетам банков, трейдинговых платформ и вывести оттуда деньги. Также они могут зарегистрировать на человека SIM-карту, открыть счет или оформить виртуальную кредитку.

Более редкие способы использования аккаунта на «Госуслугах» — получение субсидий или дистанционное участие в правосудии, которое также не требует личной явки и перепроверки.

— Можно инициировать фальшивый судебный спор, по которому жертва просудит то или иное имущество, — говорит адвокат Виктория Бессонова. — В дальнейшем ей будет трудно доказать свою непричастность к процессу.

Защитить аккаунт

Сам по себе сервис «Госуслуг» надежно защищен от взлома. Однако всегда остается человеческий фактор: легкомысленность и чрезмерная доверчивость граждан. По словам главы компании Servicepipe Артема Избаенкова, самый распространенный способ кражи аккаунтов на «Госуслугах» — фишинговые письма. Это сообщения, внешне похожие на официальные уведомления сервиса, но пришедшие с другого, замаскированного адреса.

— Цель их отправки — сделать так, чтобы пользователь передал свои данные, в том числе авторизационные. Для этого мошенники часто используют уведомления о назначении выплат или субсидий , — говорит собеседник «Известий».

Защититься от взлома аккаунта можно, используя двухфакторную авторизацию, при которой зайти на страницу можно только при введении кода из SMS. Также очень важно внимательно относиться к переходу по ссылкам из любых сообщений электронной почты — уведомления от «Госуслуг» могут приходить только с адреса no-reply@gosuslugi.ru.

Кроме того, добавляет ведущий инженер CorpSoft24 Михаил Сергеев, необходимо соблюдать технику компьютерной безопасности: не устанавливать софт из неизвестных источников, не передавать доступ к аккаунтам третьим лицам, не заходить на сайты, внешне похожие на «Госуслуги» — только домен gosuslugi.ru.

— Используйте сложные уникальные пароли для каждого сайта и сервиса, следите за безопасностью своей электронной почты, к которой привязаны онлайн-банки, личные кабинеты, социальные сети и другие сервисы. Не заходите в аккаунт с чужих устройств, через публичные сети Wi-Fi, — отмечает Михаил Пронин.

Не будет лишним и периодически анализировать историю входов в свою учетную запись, добавляет эксперт в области информационной безопасностью Сергей Белов. Обнаружив входы, которых не совершали, следует сразу изменить пароль.