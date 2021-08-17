Ремонт провала: мошенники нашли новый способ обирать россиян

В Ярославской области мошенники пытаются собрать с населения деньги якобы на замену лифтового оборудования от имени регионального фонда капитального ремонта. В прошлом году подобные схемы уже «испытывались» в других регионах России, например в Кировской области, а также в Москве. Так, мошенники пытались попасть в квартиры граждан под предлогом проведения капитального ремонта системы водоснабжения или отопления, осмотра оконно-балконных блоков, а также иного общедомового имущества. Подробности — в материале «Известий».

Обманчивые объявления

В многоквартирных домах Ярославской области стали появляться объявления якобы от имени регионального фонда содействия капитальному ремонту. Жителям дома предписывают организовать общее собрание и принять решение о замене лифтового оборудования. Кроме того, собственников жилья уведомляют о «необходимости сбора дополнительных средств на эти цели».

При этом в самом фонде капремонта заявляют, что региональный оператор не имеет к подобным объявлениям никакого отношения.

Ремонт провала Фото: ТАСС/Евгений Епанчинцев

— Замена лифтового оборудования в домах, включенных в краткосрочный план капитального ремонта, осуществляется исключительно за счет взносов собственников на капитальный ремонт. Дополнительный сбор средств не осуществляется, — предупреждают в региональном фонде.

Уже отработанная схема

Между тем подобные мошеннические схемы не новы — нечистые на руку граждане активно прибегали к ним еще в начале пандемии. Например, в Кировской области в 2020 году участились случаи попыток мошенников проникнуть в квартиры под видом сотрудников Фонда капитального ремонта. Тогда злоумышленники пользовались как предлогом необходимостью замены счетчиков, проведения капитального ремонта системы водоснабжения или отопления, осмотра оконно-балконных блоков, а также иного общедомового имущества.

К подобной схеме прибегали и столичные мошенники. Как сообщали в прошлом году в ГУ МВД по Москве, в столице преступники ходили по домам, в которых запланирован капитальный ремонт, и требовали деньги за замену труб и сантехники, хотя данные процедуры осуществляются бесплатно. «Пользуясь тем, что в последнее время во многих домах Москвы и Зеленограда, в частности, идет капитальный ремонт, мошенники под видом различных специалистов посещают квартиры граждан и убеждают их, что в рамках проводимого ремонта необходимо заменить то или иное оборудование. Это может быть сантехника, трубы и даже пластиковые стеклопакеты. При этом злоумышленники требуют за работу значительные денежные средства», — рассказали в пресс-службе полиции Москвы.

Ремонт провала Фото: РИА Новости/Виталий Аньков

В ведомстве добавили, что часто с целью убедить хозяина квартиры заплатить, ему обещают дополнительную скидку, с учетом которой первоначальная сумма может уменьшиться более чем в два раза. «В рамках капитального ремонта жители дома не должны ничего дополнительно оплачивать. Стоимость всех работ заложена в сумму, указанную в едином платежном документе, который квартиросъемщики получают ежемесячно», — отметили в ГУ МВД.

Платежи только после голосования

Реальные сотрудники коммунальных служб не могут просить денег при обходе квартир, подчеркнул в разговоре с «Известиями» председатель Союза жилищных организаций Москвы, член комитета Торгово-промышленной палаты по ЖКХ Константин Крохин.

— Не существует такой практики, чтобы сотрудники фонда капитального ремонта ходили по домам и собирали деньги. Но любое решение по капитальному ремонту требует собрания, поэтому говорить, что сотрудники фондов капитального ремонта не могут работать с инициативными группами, нельзя, они всё равно должны как-то проинформировать, найти такую группу для того, чтобы сказать о ремонте и спросить о согласии. Кроме того, не стоит забывать, что решение о капитальном ремонте принимается на основании двух третей голосов собственников.

Деньги на капитальный ремонт приходят в безналичной форме через регионального оператора или через спецсчета, подчеркивает Крохин. «Это очень сложная процедура — должны быть договоры, согласие банка, должен быть представлен протокол собрания, то есть там много нюансов. Средства на капитальный ремонт не могут собираться «скидыванием». В каждом регионе утвержден свой тариф, в Москве — 19 с копейками рублей (за 1 кв. м), где-то — 7 рублей, где-то — 9. Это решение принимается на 1–3 года, то есть оно достаточно постоянное, и оно приходит на официальных квитанциях, допустим, Фонда капитального ремонта», — объяснил он.

Ремонт провала Фото: РИА Новости/Владимир Баранов

По словам Крохина, в отличие от поверки счетчиков, которую может проводить любая организация, зарегистрированная на сайте «Аршина», собирать деньги на капитальный ремонт имеет право только официальная инстанция. «То есть тут просто надо быть внимательным, и если вы увидите, что вместо «Жилищника» или вместо ТСЖ появилась какая-то другая организация, то необходимо насторожиться и проверить», — заключил он.

Сверить реквизиты

— Все денежные средства, которые касаются жилищно-коммунальных услуг и оплаты собственниками взносов на капитальный ремонт, осуществляются посредством квитанций и этим занимаются либо сами управляющие организации, либо платежные агенты (это МФЦ или Единый расчетный центр). То есть никакие курьеры не уполномочены этим заниматься. Собственникам выставляются единые платежные документы в соответствии с принятым порядком, там указываются реквизиты и любой из них может проверить правильность начислений, обратившись в расчетную организацию, либо в УК, — объясняет эксперт в области ЖКХ, сопредседатель некоммерческого партнерства «Управдом» Евгения Юнисова.

Иногда бывает такое, что кто-то под видом управляющей организации пытается выставить лишние квитанции, продолжает Юнисова. Чтобы избежать подобных неприятностей, лучше всего открыть личный кабинет и проверить начисления, уточнить реквизиты и только после этого производить какие-то платежи.

Ремонт провала Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев