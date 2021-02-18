Строить сказки: россиян обманывают при покупке бюджетных коттеджей

Сразу несколько семей пострадали от действий предпринимателя, который брал деньги на строительство бюджетных коттеджей, но так и не завершил исполнение взятых обязательств. Правоохранительные органы отказываются видеть в этой ситуации криминал, считая ее относящейся к гражданско-правовым отношениям. У обманутых клиентов, число которых продолжает увеличиваться, иная точка зрения. Подробности истории — в материале «Известий».

«Бездомные» истории

Мечта Елены Рылеевой о загородном домике в ближнем Подмосковье чуть было не стала явью в 2019 году. Ради задуманного она решилась на рискованный шаг — продать единственную квартиру в столице. В деревне Малые Петрищи Щелковского района, как уверяла красочная реклама на риелторском сайте, в завершающей стадии строительства ждали хозяев два коттеджа. В шоуруме Елену встретил коммуникабельный, вежливый и симпатичный молодой человек по имени Анатолий Лубашев, готовый дать исчерпывающие ответы на любые вопросы. Елену не устраивало лишь расположение готовых домов, так что от сделки она отказалась. Но когда женщина приобрела участок под строительство на Пятницком шоссе, она вспомнила об услужливом профессионале, знающем толк в коттеджах мечты.

Фото: личный архив Макет коттеджа Елены Рылеевой

Он обрадовался звонку и заверил, что женщина обратилась по адресу. Встреча состоялась в мытищинском офисе на Коммунистической улице. Компания «АЛР», которую представлял Лубашев, заключила с Рылеевой 10 марта 2020 года договор на строительство жилого дома в поселке Соколовское Солнечногорского района на сумму 2 573 115 рублей. Часть денег женщина внесла на месте, последующие транши передавала частями, причем Лубашев несколько раз лично приезжал за ними к клиентке. Время шло, а дом всё не строился. Лишь в декабре Рылеева узнала, что фактически стала жертвой обмана.

— Дело в том, что на момент заключения сделки Лубашев был дисквалифицирован и не имел права подписывать договор, получать деньги ,— рассказывает адвокат Дмитрий Субботин, представляющий интересы Рылеевой. — ООО «АЛР» в дальнейшем было исключено из ЕГРЮЛ в связи с тем, что налоговая признала сведения о компании недостоверными. Это говорит о том, что при заключении договора с Еленой он не планировал выполнять свои обязательства.

Лазейка для молодых и наглых

По факту хищения средств в полицию было подано заявление, однако МУ МВД России «Мытищинское» отказало в возбуждении уголовного дела, указав на то, что Лубашев уклонился от явки на беседу. Значит, сделали вывод подмосковные полицейские, доказательств умысла на мошенничество не найдено.

Впрочем, Лубашев уже объяснялся с полицией — в других местах, в другое время, но по похожим поводам. Так что его сложно уличить в предполагаемой афере при отсутствии признательных показаний. В постановлении об отказе указано, что возбуждение дела по ст. 159 УК РФ возможно только при наличии доказательств, что человек не собирался выполнять работы еще до того, как взял деньги пострадавшей.

Фото: личный архив

И Лубашев прекрасно знает об этой правовой тонкости, уверен адвокат Субботин. Именно для того, чтобы сделка выглядела гражданско-правовым спором из-за объективных трудностей при строительстве, предприниматель, по мнению адвоката, кое-что все-таки сделал на участке Рылеевой — нанятые им работники вырыли котлован и частично изготовили фундамент. Субботин считает, что таким способом Лубашев придал видимость законности своим действиям, чтобы иметь возможность сослаться на форс-мажорные обстоятельства.

Миллионы на сваях

В 2020 году трудности испытывали все предприниматели, и в проблемы Лубашева можно было бы поверить. Один или два раза. Но частное расследование Рылеевой и ее адвоката вскрыло целую серию таких же обманов в отношении других людей. Так, одновременно с заключением контракта с Еленой Лубашев подрядился строить коттедж в Подольске для другого клиента. «Строительный магнат» взял более 1,6 млн рублей, но в итоге ограничился вбитыми сваями. В этом случае Лубашев также лично общался с клиентом, но в договоре фигурировала его супруга Виктория в качестве индивидуального предпринимателя.

Уже после сделки с Рылеевой Лубашев заключает несколько договоров на строительство жилья в подмосковных районах с Анастасией Соловьёвой (Истринский район), Юрием Кимом (Талдомский район), Фаридой Куприяновой (Клинский район), Марией Глаголевой (Ленинский район), Юлией Федотовской (Наро-Фоминский район). Еще один обманутый — Петр Старр, которому Лубашев обещал выстроит дом в Тульской области (все контакты пострадавших есть в распоряжении редакции). И это только те, с кем поддерживает контакты Елена Рылеева.

Строить сказки Фото: РИА Новости/Алексей Сухоруков

Список далеко не полный, по словам потерпевших, им известно как минимум о 30 обманутых клиентах. Стоит отметить, что с некоторыми из них договор заключался от имени компании «Эволон». Директором этой фирмы когда-то был сам Лубашев, соучредителем — его супруга Виктория. После дисквалификации главного «мозгового центра» предприятия руководит компанией родной брат Анатолия Тимофей.

В общей сложности Лубашев и связанные с ним компании получили от клиентов почти 20 млн рублей. Сами заказчики в лучшем случае могут любоваться забитыми на их участках сваями.

Почти все жертвы обмана уже обращались в полицию по факту противоправных действий застройщика, но никакого расследования не проводится. Полиция считает, что речь идет о гражданско-правовых отношениях и отправляет всех жалобщиков в суд, пояснила Юлия Федотовская.

— Я подала иск к «ИП Лубашева», после того как Анатолий Лубашев в досудебном порядке отказался вернуть мне деньги. Дело я выиграла, а толку? Я не смогла ничего получить с этих людей, имущества нет, счета пустые, — рассказывает девушка. — После судебного решения представитель Лубашева звонила мне и предложила договориться на выгодных для них условиях — выплатить только часть уплаченной мною суммы — 600 тыс. рублей. Я не согласилась.

Менеджмент новой волны

Между тем Лубашев по прежнему выходит на связь с обманутыми клиентами, по прежнему обещает, что всё будет достроено.

— В какой-то момент это превратилось в издевательство, — вспоминает Мария Глаголева. — Я каждое утро им звонила, и он каждый раз вежливым обходительным голосом говорил: «Рабочие уже в пути, ждите», «Как так нет никого? Сейчас разберемся!». Каждый день одно и то же говорил, мол, не забудьте утром калитку оставить открытой, чтобы наши ребята материалы занесли. Потом он говорил, что в командировках, а вот вернется и даст всем разгильдяям по шапке.

Мария мечтала построить еще один домик на своем участке в Ленинском районе — для одного из сыновей. Она уже не надеется вернуть свои деньги — просто хочет, чтобы справедливость восторжествовала.

Строить сказки Фундамент коттеджа Елены Рылеевой Фото: личный архив

Юрий Ким предъявлял претензии Анатолию лично.

— У меня сложилось впечатление, что этот человек — психолог-манипулятор, — говорит он. — Он ни от чего не отказывался на словах, говорил, что всё будет завтра, через неделю и так далее. Я обращался во все инстанции, начиная от правоохранительных структур, кончая финансовыми институтами. Мне повезло. Платежная система, которой я пользуюсь (оплатил свою пристройку к дому карточкой), рассмотрела мою ситуацию и пришла к выводу, что я заплатил, а услугу не получил. Удивительно, но деньги мне вернули. Предполагаю, что представители платежной системы теперь сами займутся этой компанией.

Тем не менее Юрий не собирается отзывать поданный недавно судебный иск в отношении связанной с Лубашевым компании, хотя и не имеет теперь материальных претензий. «Это дело принципа», — считает он.

Мистер Обещание

Дар убеждать оценили не только клиенты, но и те, кто работал на Лубашева. В Сети хватает негативных отзывов сотрудников и партнеров ООО «АЛР».

«Всем потенциальным соискателям на вакантные должности в ООО «АЛР». Это лохотрон. Заработать здесь не получится, еще и свои потратишь. На собеседовании обещают золотые горы, по факту официальный оклад — минималка по МО, основные выплаты — тоже не фонтан, про премии можно сразу забыть. Даже тот минимум, который есть, задерживается на 2–3 месяца. Директор — молодой да ранний. В коллективе получил прозвище Мистер Обещание, слова с делами не совпадают абсолютно. Мой совет всем, кто рассматривает трудовые предложения от ООО «АЛР»: не тратьте время, а потом нервы. Найдется уйма причин, чтобы не платить» , — говорится в отзыве еще от 2018 года на сайте по трудоустройству.

Строить сказки Фото: TASS/dpa/picture-alliance/Fabian Strauch

Тем не менее аттракцион продолжается.