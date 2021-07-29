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МФЦентр притяжения: названы самые популярные госуслуги в пандемию

Как изменилось получение сервисов с ослаблением коронавирусных ограничений
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
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МФЦентр притяжения: названы самые популярные госуслуги в пандемию
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2021-07-27 17:51:41
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Самыми востребованными сервисами МФЦ в конце 2020-го — первой половине 2021-го стали услуги Росреестра, МВД и ПФР, по которым в совокупности было принято более 41 млн обращений. Это следует из мониторинга ЦСР (есть в распоряжении «Известий»). При этом по сравнению с ноябрем 2020 года в работе центров произошли изменения: на 57% уменьшилось число офисов с сокращенным перечнем услуг и на 21% — количество работающих по предварительной записи. И несмотря на перевод большинства госсервисов в дистанционный формат, необходимость в физической инфраструктуре МФЦ в будущем всё равно сохранится, заявили эксперты.

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Во время пандемии МФЦ перешли на особый режим предоставления гражданам наиболее востребованных услуг — многие из них можно было получить в упрощенном порядке с помощью электронной почты, телефонов, системы межведомственного взаимодействия и других механизмов. При этом правительство дало регионам возможность менять правила работы центров в зависимости от эпидемиологической ситуации, а именно: сокращать число услуг, предоставляемых очно, вводить обязательную запись на посещение МФЦ, организовывать выездное обслуживание отдельных категорий граждан и т.д.

С 30 октября 2020-го ЦСР осуществлял мониторинг применения субъектами таких порядков, а также востребованности госуслуг в МФЦ в период пандемии в целом. «Известия» ознакомились с его результатами. Так, в список наиболее популярных сервисов попали услуги, предоставляемые Росреестром, МВД и ПФР:

– государственный кадастровый учет и регистрация прав собственности (Росреестр, 22 млн обращений);
– регистрационный учет граждан (МВД, 7,4 млн);
– предоставление сведений, содержащихся в ЕГРН (Росреестр, 6,2 млн);
– выдача, замена российских паспортов (МВД, 3 млн);
– выдача справок о наличии (отсутствии) судимости (МВД, 1 млн);
– получение СНИЛС (ПФР, более 800 тыс.);
– осуществление миграционного учета (МВД, более 700 тыс.);
– выдача гражданам справок о размере пенсий (ПФР, 450 тыс.).

МФЦентр притяжения
мфц
Фото: агентство городских новостей «Москва»/Денис Гришкин
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Общее количество обращений по указанным услугам превысило 41 млн, говорится в мониторинге.

При этом, если сравнивать с ноябрем 2020 года, по состоянию на 21 июля 2021-го в работе МФЦ произошло несколько изменений. На 21% сократилось число центров, работающих только по предварительной записи, и на 57% — тех, кто предоставляет урезанный перечень услуг. Кроме того, на 45% меньше стало МФЦ, которые сократили окна обслуживания. А число центров, организующих сервисы в выездном режиме, наоборот, на 7% выросло.

Результаты мониторинга в динамике свидетельствуют о том, что наращивание темпов вакцинации населения и стабилизация эпидемиологической обстановки в регионах позволили сокращать применение временных порядков предоставления услуг, говорится в документе.

МФЦентр притяжения
мфц
Фото: агентство городских новостей «Москва»/Сергей Ведяшкин

«Известия» направили запрос в Минэкономразвития, МВД, ПФР и Росреестр с просьбой прокомментировать данные ЦСР. В Росреестре сообщили, что через МФЦ предоставляется более 90% услуг организации. При этом наиболее востребованными действительно выступают запросы сведений из ЕГРН, кадастровый учет и регистрация прав. Всего в первом полугодии 2021-го служба получила более 12,5 млн заявлений, из них 7,7 млн через МФЦ. Там также отметили, что с февраля 2021 года в МФЦ можно подавать документы по экстерриториальному принципу (вне зависимости от места проживания). Сейчас прорабатывается вопрос о том, чтобы такая возможность стала доступной и во вспомогательных офисах многофункциональных центров.

Замминистра экономического развития Алексей Херсонцев заявил «Известиям», что на фоне пандемии общее число обращений граждан в МФЦ снизилось: в 2020 году было зафиксировано 74 млн заявок против 91,5 млн в 2019-ом. Однако в первой половине 2021-го их количество увеличилось на 12%. Кроме того пандемия внесла коррективы в динамику спроса на отдельные сервисы.

— По данным оперативного мониторинга мы видим, что в 2020 году заявители, меньше обращались за услугами по оформлению заграничных паспортов, водительских удостоверений, справок МВД, а также сертификатов на материнский капитал, — сообщил Алексей Херсонцев.

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Система многофункциональных центров на высоком уровне справлялась с нагрузкой и ограничениями, вызванными пандемией, отметил руководитель направления «Институт развития МФЦ» ЦСР Михаил Анисимов. Во многом это стало возможным благодаря цифровым сервисам и удаленным каналам коммуникации. Однако большой вклад внесла и работа операторов МФЦ, которые вели прием даже вне офиса, «на лавочках», чтобы помочь гражданам в сложных жизненных ситуациях, констатировал эксперт. Он также отметил, что сегодня в центрах фиксируется высокий уровень вакцинации сотрудников, который в отдельных офисах даже превышает 90%.

Перечисленные в мониторинге услуги были популярными всегда, поэтому тот факт, что и во время пандемии они сохранили лидерство, вполне закономерен, отметил доцент РЭУ имени Г.В. Плеханова Илья Маркин.

МФЦентр притяжения
мфц
Фото: РИА Новости/Варвара Гертье
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Недвижимость, паспорт и пенсия — то, что всегда волнует россиян. И неважно, что происходит в жизни, — полное благополучие или эпидемия, — уверен эксперт.

При этом, по его мнению, несмотря на перевод госуслуг в дистанционный формат, необходимость в физической инфраструктуре МФЦ в будущем всё равно сохранится. Без живого контакта очень трудно, а кроме того, многие россияне предпочитают иметь в бумажном виде важные документы — например, свидетельство о собственности, резюмировал Илья Маркин.

Список наиболее востребованных услуг, представленный ЦСР, отражает общую структуру спроса на них, отметил замдиректора Института государственного и муниципального управления НИУ ВШЭ Константин Головщинский. Из изменений, которые произошли во время пандемии, можно выделить рост запросов на получение свидетельств о смерти. Впрочем, избыточная смертность не была настолько существенной, чтобы вывести эту услугу в топ популярных, констатировал эксперт. Он также отметил снижение заполняемости МФЦ и рост интереса к онлайн-сервисам.

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