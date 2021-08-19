Диффузия обмана: экономических преступлений стало больше на 10%

За семь месяцев 2021 года по сравнению с тем же периодом 2020-го в России почти на 10% выросло количество экономических преступлений . Всего было совершено более 78 тыс. таких преступлений, следует из данных МВД, которые изучили «Известия». По подсчетам Генпрокуратуры, за январь-июнь 2021-го ущерб от экономических преступлений превысил 142 млрд рублей. Кроме того, растет и количество киберпреступлений — они составляют уже свыше четверти от всех остальных видов. Увеличивается и число зафиксированных случаев коррупции. При этом за первое полугодие 2021-го число убийств и ряда других насильственных преступлений снизилось. Эксперты считают, что на статистику повлияли широкое распространение камер видеонаблюдения и режим удаленной работы.

Воруют

Количество преступлений экономической направленности за семь месяцев 2021 года выросло почти на 10% по сравнению с тем же периодом 2020 года, следует из данных МВД. Так, с января по июль прошлого года было зафиксировано 71 384 преступления, связанных с экономической деятельностью, а за то же время в 2021 году — уже 78 290 преступлений.

Чаще всего экономические преступления совершали в Москве (8 811), Московской области (3 030), Краснодарском крае (2 859), Санкт-Петербурге (2 550) и Самарской области (2 461).

Диффузия обмана Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев

В соответствии с УК РФ к преступлениям экономической направленности относятся незаконная банковская деятельность, лжепредпринимательство, легализация (отмывание) денежных средств или иного нелегального имущества, незаконное получение кредита, злостное уклонение от погашения кредиторской задолженности, преднамеренное банкротство, коммерческий подкуп, уклонение от уплаты налогов, контрабанда и ряд других деяний.

Согласно информационно-аналитическому порталу правовой статистики Генеральной прокуратуры РФ, оперирующему данными по экономическим преступлениям за первые шесть месяцев 2021 года, с января по июнь совершены 70 432 таких преступления, причем свыше четверти из них — в крупном и особо крупном размере. А общий материальный ущерб (расчет на досудебной стадии) от экономических преступлений за эти полгода превысил 142,6 млрд рублей , сообщил портал.

«Известия» направили запрос в МВД с просьбой указать причины роста количества экономических преступлений в этом году.

Пожива в интернете

Мошенники совершенствуют механизмы отъема денег у населения и возможности оставаться при этом безнаказанными, заметила в беседе с «Известиями» партнер «Легес-Бюро», член Ассоциации юристов России Татьяна Завьялова.

— В отношении физических лиц достаточно распространены, в частности, фальшивые звонки от банков. Примером могут служить знаменитые сообщения от якобы службы безопасности одного крупного банка, — сказала она.

Кроме того, эксперт указала, что сейчас популярны все виды преступлений, связанные с криптовалютой и ее обналичкой.

— Много случаев, когда сотрудники компании приходят на работу, включают компьютер, а все файлы зашифрованы. После чего люди получают письма от «доброжелателей», которые предлагают разблокировать файлы, если компания переведет некую сумму биткоинами на определенный счет. Эта сумма может варьироваться в размере от 1,5 млн до 10 млн рублей. Вирус имеет ключ, которым владеет исключительно шифровщик, — добавила юрист.

Диффузия обмана Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе

О росте числа киберпреступлений свидетельствует и статистика МВД. Так, в январе-июне 2021 года IT-преступлений было совершено на 20,3% больше, чем в аналогичный период прошлого года. На компьютерную преступность приходится свыше четверти (26,5%) всех преступлений, следует из данных в МВД.

— Интернет по-прежнему остается малоурегулированной областью. К тому же преступления в интернете могут совершаться из-за границы, а коммуникация с другими государствами по раскрытию электронных адресов киберпреступников осложнена , — сказал председатель Московского межрегионального профсоюза полиции и Росгвардии Михаил Пашкин.

Не так тяжко

Статистика Генеральной прокуратуры РФ свидетельствует и о росте числа коррупционных преступлений — в первой половине 2021-го их оказалось на 18,9% больше, чем было в январе-июне прошлого года. Около половины коррупционных дел приходится на взяточничество. В каждом третьем случае размер взятки не превышает 10 тыс. рублей, уточняет портал правовой статистики Генпрокуратуры. Больше всего таких «мелких» взяток берут в Пермском (205) и Ставропольском (152) краях, а также в Санкт-Петербурге (128), сообщается на портале.

Однако по остальным видам преступлений идет снижение активности, отмечают в МВД. К примеру, за шесть первых месяцев 2021 года по сравнению с аналогичным периодом 2020-го количество убийств и покушений на убийство сократилось на 6,9%, случаев умышленного причинения тяжкого вреда здоровью — на 12,3%, разбоев — на 19%, грабежей — на 21,3%, квартирных краж — на 20,9%, угонов — на 29,5%. Уменьшилось и число преступлений, совершенных в общественных местах: разбоев — на 17,2%, грабежей — на 27,2%, краж — на 8,2%.

Диффузия обмана Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе

Это может быть связано с ростом количества камер видеонаблюдения на улицах , из-за чего многие преступники переориентировались на работу в интернете. Так что число «физических» преступлений может снижаться, а экономических — расти, предположил Михаил Пашкин.

— Не стоит забывать, что уже почти два года из-за пандемии коронавируса действует особый порядок повышенной готовности, самоизоляции и удаленной работы, — отметил управляющий партнер AVG Legal Алексей Гавришев.