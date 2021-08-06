Бесчестно говоря: как россияне троллят телефонных мошенников

Троллинг телефонных мошенников превратился в национальную забаву. Уставшие от назойливых звонков пользователи всё чаще выводят злоумышленников на долгий и пустой разговор. Зачем россияне дразнят мошенников и чем опасна такая дуэль, разбирались «Известия».

Часто ли звонят мошенники

По данным ОНФ, 90% трудоспособного населения страны хотя бы раз сталкивались с телефонными преступниками. «Мошенники откровенно достали людей», — признает руководитель проекта ОНФ «За права заемщиков» Евгения Лазарева.

Реакцией на надоедливый фрод становится троллинг. Некоторые пользователи решают поиздеваться над преступниками, вместо того чтобы сразу повесить трубку. Записи с такими звонками легко найти в интернете: пользователи притворяются профанами и испытывают нервы мошенников на прочность.

Впрочем, мнимые сотрудники банков готовы к контратаке, считают эксперты ОНФ. По их мнению, мошенники могут подыграть троллящим их абонентам, записать разговор на диктофон, после чего смонтировать запись таким образом, что та превратится в инструмент для шантажа. Однако примеров таких махинаций крайне мало.

Ранее на тему троллинга «Известия» приводили данные исследования ВТБ. По подсчетам банка, лично с телефонным мошенничеством сталкивается львиная доля россиян — 76%. Защита от нежелательных номеров установлена у половины граждан. Тем не менее большинство опрошенных (84%) всё равно отвечает на звонки преступников. После приветствия вешает трубку лишь 45% граждан, тогда как каждый четвертый продолжает разговор с целью подтрунить над «специалистом службы безопасности» или «call-центра» банка.

Бесчестно говоря Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павед Волков

Явление стало настолько распространенным, что поиздеваться над мошенников предлагают даже крупные компании. Так, банк «Тинькофф» запустил телефонного секретаря «Олега». Ассистент определяет категорию звонка — спам, мошенники, полезный звонок — и пропускает либо не пропускает его дальше. В базе секретаря — наработанные сценарии разговора. Например, если звонят спамеры, «Олег» сможет немного потроллить их, отвечая шутками или притворяясь осмысленным собеседником.

Почему юзеры издеваются над «банкирами»

Колкий троллинг со стороны абонентов можно объяснить тем, что у преступников истощились идеи для обмана , считает начальник отдела по противодействию мошенничеству IT-компании «Инфосистемы Джет» Алексей Сизов.

— Так называемый троллинг со стороны потенциальных жертв, направленный на мошенников, вызван скорее однообразием механик злоумышленников: представиться сотрудником службы безопасности банка, сотрудниками МВД и так далее. Довольно упрямые звонки, совершаемые в адрес клиентов банка с периодичностью раз в месяц, уже выработали у населения некий барьер, — говорит собеседник.

Судя по отзывам самих пользователей, одни воспринимают троллинг как риторическое состязание, другие как занятный аттракцион. Для дискуссий со злоумышленниками находятся элементарные причины: «еду один в машине, скучно», «раздражают звонками», «хочу отвлечь внимание от доверчивых бабушек» и т. д.

Между тем у каждого «тролля» своя стратегия. Кто-то, чтобы отвадить преступников, убеждает, что на счету лежит совсем небольшая сумма — 400 рублей — и тут же добавляет, что прямо сейчас стоит возле банка с уже заблокированной картой. Кто-то, наоборот, заманивает мошенников сотнями тысяч, соглашается на «страхование» и дает понять, что крайне обеспокоен безопасностью своего счета. Более насыщенный и продолжительный разговор выходит, естественно, у последних.

Бесчестно говоря Фото: ТАСС/Вячеслав Прокофьев

Насмешки в адрес злоумышленников явно доставляют юзерам удовольствие:

«В последний раз вообще поймал себя на мысли, что, ответив, закурил сигаретку, поудобнее устроился в водительском сидении, как перед просмотром интересного фильма; перестроился в правый ряд, затянулся, и на выдохе сказал: «Нет, я не переводил деньги. Что же мне делать?» Мяч в игру», — пишет пользователь «Пикабу» CheshirLaMur.

Основная цель «троллей» — как можно дольше удерживать внимание мошенников и оставить ни с чем в самый неподходящий момент.

«Забавно слушать, как они под конец разговора, когда открываются карты (не банковские), начинают материться, мол, «***** мое время тратишь?». А я доволен — может, этот утырок не успеет в этот день какую-нибудь доверчивую бабушку отоварить», — продолжает CheshirLaMur. Как видно, бывает и благородное оправдание беседам со злоумышленниками.

Случается и такое, что пользователь сам перезванивает мошенникам — якобы предыдущий разговор был не окончен и средства на карточке по-прежнему в опасности. Такой сценарий описывает на форуме некто bad1tv. По ходу разговора мужчина даже выдумал себе привлекательный образ — «деревенский мужик при погонах» с кучей денег на счету.

Бесчестно говоря Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павед Волков

Наконец, еще одна категория пользователей искренне сожалеет, что им звонит только спам — запись голоса не потроллишь.

Опасно ли троллить мошенников

Заигрывание с преступниками хоть и развлекает скучающих пользователей, но чрезмерно злить звонящих явно не стоит. Главный эксперт «Лаборатории Касперского» Сергей Голованов убежден, что в троллинге только один положительный момент:

— Пока мошенник общается с вами, он не может параллельно «разводить» другую жертву. Злоумышленники знают об этом и начинают угрожать, когда понимают, что их троллят. Поэтому наши рекомендации прежние: не тратить время на мошенников, сказать «Спасибо, до свидания, не интересно» и положить трубку. Если с деньгами что-то случилось, то нужно срочно обратится в отделение банка.

В Group-IB также советуют не дразнить мошенников, а вежливо прервать беседу.

В то же время все опрошенные «Известиями» эксперты признают, что риски от длительных разговоров с мошенниками, скорее всего, преувеличены.

Бесчестно говоря Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Коньков

По мнению Сергея Голованова, единственная опасность — заигравшись, выдать реальную конфиденциальную информацию. В остальном злоумышленники крайне редко заинтересованы в том, чтобы записать определенные фразы клиентов банка.

— Располагая такой записью и подделав номер телефона, с которого звонят в банк, можно узнать только баланс или иногда информацию о последних операциях. Эти сведения мошенники могут использовать, для того чтобы в будущем создать более достоверную легенду для обмана пользователя. Но для получения конфиденциальной информации или совершения операции этого будет недостаточно. В некоторых финансовых организациях голосовая биометрия может использоваться как один из нескольких факторов для идентификации клиента. Но опять же, этого мало для проведения операций по счету, — пояснил эксперт «Лаборатории Касперского».

Описанные случаи создания смонтированных записей из голоса потенциальной жертвы сейчас носят единичные случаи, заявил начальник отдела по противодействию мошенничеству IT-компании «Инфосистемы Джет» Алексей Сизов. Ручная обработка таких записей будет очень длительным и затратным процессом и скорее подходит только для целенаправленных атак на отдельных клиентов.

Наравне с этим Сизов добавил, что теоретически сегодня существуют программы, построенные на базе алгоритмов искусственного интеллекта и машинного обучения, которые по записи определенной длины могут синтезировать и имитировать голос жертвы, а также создать правдоподобную копию голоса с необходимым набором фраз.

— Смонтированные записи можно использовать, например, для звонка родственникам жертвы и вымогательства (аналог «мама, меня задержала полиция» или «я сбил человека»), а также для попыток обмана биометрических систем, например банковских автоматизированных систем. Но реальное развитие механик атак в этих направлениях и успешность таких попыток еще только предстоит оценить, — отметил собеседник.

Бесчестно говоря Фото: РИА Новости/Александр Кряжев

В любом случае пользователям важно оставаться бдительными и помнить, что без информации из SMS или push-уведомления перевести средства невозможно. Нельзя сообщать одноразовые коды для подтверждения транcакции, устанавливать по просьбе незнакомых людей программы на свои устройства, переходить по ссылкам. Если звонящий звучит очень убедительно и даже называет корректную личную информацию, важно положить трубку и перезвонить в финансовую организацию по телефону, указанному на обратной стороне банковской карты.