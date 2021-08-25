 
$
Газета
Приложения
Главное

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021

Новости iz.ru
Газета «Известия»
НМГ
Новости РЕН ТВ
Новости 5 канала
Новости 78 канала
Спорт Экспресс
Спорт Экспресс
Газета
Газета
Приложения
Подписка
Прямой эфир
Мир
Алжир объявил о разрыве дипломатических отношений с Марокко
Общество
Путин наградил гимнастку Арину Аверину медалью «За заслуги перед Отечеством»
Общество
Единовременные выплаты получат 43 млн пенсионеров
Экономика
Цена нефти марки Brent превысила $70 за баррель
Мир
СПЧ ООН создал механизм мониторинга соблюдения прав человека в Афганистане
Мир
Лавров высказался против присутствия американских солдат в Центральной Азии
Общество
В Анапе продлили запрет на купание в море
Экономика
Пенсии в 2022 году проиндексируют выше инфляции
Общество
Путин поручил подготовить программу поддержки занятости людей с ограниченными возможностями
/

Досудебный беспорядок: в РФ набирает обороты новая схема обналичивания денег

Как медиативные документы используют для бизнес-махинаций
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков
Главный слайд
Начало статьи
Досудебный беспорядок: в РФ набирает обороты новая схема обналичивания денег
2021-08-24 15:12:45">
2021-08-24 15:12:45
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Росфинмониторинг зафиксировал всплеск обналичивания денег через медиативные документы — нотариально заверенные соглашения, позволяющие урегулировать конфликт без суда с привлечением третьей стороны. Об этом «Известиям» сообщили в службе, уточнив, что в первом полугодии 2021-го число таких случаев выросло на 70%. Информацию подтвердили в крупнейших банках. В соответствии с этой схемой компания-«должник» по медиативному соглашению обязуется выплатить средства кредиторам-физлицам, которые приходят с документом в банк, получают деньги, а затем обналичивают их.

По исполнительному документу

За первое полугодие объемы обналичивания денег с использованием медиативных соглашений возросли до 1,5 млрд рублей, уточнили «Известиям» в ЦБ. Такие соглашения позволяют участникам конфликта решить спор без обращения в суд. Договоренности по урегулированию конфликта фиксируются третьей стороной — медиатором — в специальных документах. В соответствии с изменениями в законодательстве с 2019 года такие соглашения должен заверять нотариус, то есть они выступают в качестве исполнительных документов, которые можно предъявить к обязательному взысканию.

Досудебный беспорядок
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
Долговой порог: ЦБ ждет от банков ужесточения условий кредитования
Насколько усложнят выдачу займов и решит ли это проблему просрочек

В июле 2021-го Росфинмониторинг предупредил о недобросовестном использовании медиативных соглашений в целях транзитного движения и обналичивания денежных средств. Об этом говорится в материалах службы, с которыми ознакомились «Известия». В связи с этой тенденцией Росфинмониторинг рекомендует медиаторам проверять компании-участники спора на предмет наличия у них признаков фирм-однодневок. К таким приметам относятся, например, непродолжительный период фактической деятельности компании и несоответствие масштабов бизнеса суммам и характеру возникшего из правоотношений спора, сообщается в материалах службы.

В последнее время наблюдается рост объемов подозрительных операций с использованием медиативных соглашений, подтвердил «Известиям» представитель Росфинмониторинга. Он уточнил, что за первое полугодие 2021-го сумма таких операций по сравнению со вторым полугодием 2020-го выросла более чем на 70%.

В кредитные организации к исполнению предъявляются нотариально удостоверенные медиативные соглашения, в соответствии с которыми юридические лица обязаны выплатить физическим (или юридическим) лицам долг по договору цессии. Кредитные организации переводят денежные средства по медиативным соглашениям в адрес юридических или физических лиц. В случае, если участником медиативного соглашения выступает физическое лицо, денежные средства в последующем обналичиваются, — пояснили в Росфинмониторинге.

Досудебный беспорядок
Фото: Depositphotos/alexkich

Об этой схеме знают в Росбанке, «Открытии» и Крымском РНКБ, сообщили «Известиям» их представители. Это один из вариантов давно существующих видов мошенничества с использованием исполнительных документов, уточнили в РНКБ.

Время обмена: банки запускают карты с мгновенной конвертацией валюты
Сколько денег можно потерять при оплате из-за курсовой разницы

— По медиативному соглашению компания-должник обязуется выплатить долг кредиторам-физическим лицам на основании гражданско-правового договора. По факту получения денежных средств физлица обналичивают их. Зачастую в качестве основания для документа используются договоры подряда, имеющие признаки фиктивных. Должники при этом характеризуются признаками технических компаний, — пояснил директор по финансовому мониторингу и комплаенсу Росбанка Александр Попов.

Институт развивается

К урегулированию споров с помощью медиации граждане могут прибегать с 2010 года, напомнила старший управляющий партнер юридической компании PG Partners Полина Гусятникова. По ее словам, пока этот институт редко используется гражданами, но уже охотно применяется для осуществления незаконных бизнес-махинаций.

— Например, создается фиктивная задолженность между организацией и физическим лицом, затем проходит процедура медиации, стороны заключают соглашение. Следом физическое лицо обращается в кредитную организацию и предъявляет нотариально удостоверенное медиативное соглашение или его нотариально засвидетельствованную копию, которые относятся к числу исполнительных документов, банк переводит денежные средства на счет физлица и таким образом происходит их обналичивание, — рассказала она.

Досудебный беспорядок
Фото: Depositphotos/freedomtumz
Знание и сила: с банков снимут ответственность за блокировку счетов
Какие новшества появились и какие несостыковки сохранились в версии законопроекта ко второму чтению

На сегодня больше всего медиаций по спорам, связанным с семейными отношениями: разводы, родительские обязанности, раздел имущества. Кроме того, услуги медиатора становятся все популярнее в бизнес-среде, отметила член Ассоциации юристов России Юлия Рамзенкова. Она добавила, что эта процедура может проходить как во внесудебном порядке, так и во время судебного разбирательства.

Институт медиации в России еще находится в стадии развития, считает эксперт: особенно интенсивно на его применение повлияли условия пандемии, когда количество конфликтов выросло, а участники спора не всегда могли разрешить его в суде из-за коронавирусных ограничений.

По данным ЦБ, объемы сомнительных операций в банковском секторе в 2020 году сократились на 26%. В частности, масштабы обналичивания снизились примерно на треть. При этом обострилась проблема использования исполнительных документов для этих целей: объемы теневых операций с их применением возросли по сравнению с 2019 годом более чем на 60% (до 25 млрд рублей), следует из статистики регулятора.

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Читайте также
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021