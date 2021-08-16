 
$
Газета
Приложения
Главное

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021

Новости iz.ru
Газета «Известия»
НМГ
Новости РЕН ТВ
Новости 5 канала
Новости 78 канала
Спорт Экспресс
Спорт Экспресс
Газета
Газета
Приложения
Подписка
Прямой эфир
Мир
«Талибан» захватил государственное телевидение Афганистана
Общество
В Кузбассе начали проверку после отказа врача лечить пациентку с температурой
Мир
Несколько сотен сотрудников посольства США уже покинули Афганистан
Общество
В Геленджике за несколько часов выпала четырехмесячная норма осадков
Мир
Около 80 пострадавших доставлено в итальянский медцентр в Кабуле
Мир
Число погибших в результате наводнения на севере Турции возросло до 64
Мир
Республиканец назвал захват Кабула провалом внешней политики Байдена
Общество
В Крыму объявили штормовое предупреждение на 15–16 августа
Мир
Посольство Финляндии прекратило работу в Афганистане
/

Долговой порог: ЦБ ждет от банков ужесточения условий кредитования

Насколько усложнят выдачу займов и решит ли это проблему просрочек
Фото: Depositphotos.com/AndreyPopov
Главный слайд
Начало статьи
Долговой порог: ЦБ ждет от банков ужесточения условий кредитования
2021-08-13 16:24:27">
2021-08-13 16:24:27
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В Центробанке ожидают, что во второй половине 2021 года произойдет повышение ставок по кредитам и ужесточение неценовых условий выдачи займов. Например, максимального размера и срока ссуды, а также требований к заемщикам, сказали «Известиям» в пресс-службе регулятора. Основные изменения коснутся именно ставок, на которые повлияет рост инфляции и повышение ключевой. Крупнейшие банки пока не усложняли выдачу кредитов и не планируют этого делать в ближайшее время, рассказали «Известиям» в организациях. Однако эксперты ожидают этого к концу 2021 года. Шаг необходим, чтобы ограничить риск просрочек из-за повышения закредитованности населения, считают в отрасли. В связи с этим многие аналитики прогнозируют и определенное снижение темпов роста выдачи ссуд.

В планах на год

В 2021 году ЦБ ожидает ужесточения как ценовых, так и неценовых условий кредитования граждан. Помимо повышения ставок по займам банки могут также сократить максимальный размер ссуд, срок кредитования и ужесточить требования к заемщикам. Однако основные корректировки во втором полугодии 2021-го будут происходить в части ценовых условий из-за повышения инфляции и ставки ЦБ, сообщили в пресс-службе регулятора. Первое обязывает банки закладывать в стоимость ссуды инфляционную премию, а второе увеличивает цену привлечения ими средств. С марта по июль ЦБ повысил ключевую ставку с 4,25 до 6,5%, в последний раз изменив показатель на 1 п.п. Это будет переноситься на проценты по кредитам до конца года. Кроме того, влияние окажут принимаемые регулятором макропруденциальные меры, добавили там.

Справка «Известий»

С 1 октября 2021 года ЦБ повысил надбавки к коэффициентам риска по необеспеченным потребительским займам в рублях. Основные причины таких изменений — ускорение роста кредитования, повышение долговой нагрузки россиян, увеличение доли долгосрочных необеспеченных ссуд и смягчение банками условий предоставления кредитов, сообщал ранее регулятор. С 1 августа ЦБ также ужесточил для банков условия выдачи ипотеки с низким первоначальным взносом.

Ставки по длинным кредитам, особенно ипотеке, значительно меньше реагируют на повышение ключевой, чем остальные. Для их поддержания на низком уровне требуется стабильно низкая инфляция на среднем и долгосрочном горизонте, отметили в пресс-службе Банка России.

Долговой порог
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
Себе дороже: ЦБ взялся за потребительские кредиты
По мнению регулятора, россияне критически обросли долгами

Крупнейшие финансовые организации пока не усложняли выдачу ссуд и не планируют это делать в ближайшее время. Ранее большинство из них смягчали условия для заемщиков. Так, например, ПСБ снизил требования для МСП и изменил процесс оценки кредитоспособности потенциальных клиентов, что позволило потребителям с высоким качеством займов получать более дешевое финансирование, рассказали в пресс-службе организации. «Сбер» же улучшил ряд условий для ипотеки и уменьшил ставки на ссуды наличными под залог недвижимости, отметили там.

При этом в случае регуляторных изменений может возникнуть необходимость ужесточать условия кредитования, сказал директор розничных продуктов банка «Дом.РФ» Евгений Шитиков. Роста процентов по займам, а, возможно, и других усложнений выдачи кредитов до конца года ожидает и директор центра розничных рисков УБРиР Александр Трофимов. По его мнению, увеличение ставки и нормативов по банковским рискам приведет к повышению стоимости фондирования, что спровоцирует рост процентов по кредитам либо снижение доли одобрения потребительских займов.

ЦБ может влиять на них через ключевую ставку, требования к обеспечению кредитов и нормативам, по которым работают финорганизации. По всем этим направлениям регулятор до конца года вводит изменения, объяснил директор центра розничных рисков УБРиР Александр Трофимов.

С ростом долгов

Сейчас происходит резкий рост объемов кредитования и размера кредитной нагрузки на заемщиков, поэтому банки уже начали частично ограничивать число одобрений по отдельным видам ссуд, например, ипотеке, сообщила доцент кафедры финансового менеджмента РЭУ им. Г.В. Плеханова Мария Ермилова. До конца года ужесточение условий может продолжиться из-за перегрева рынка, роста долговой нагрузки населения и рисков возникновения большого числа просроченных задолженностей, считает она. Банки уже начинают запрашивать дополнительную информацию, чтобы удостовериться в платежеспособности заемщиков, однако более заметно усиление ограничений будет происходить к началу следующего года, указала эксперт. С ужесточением условий спрос на ссуды начнет снижаться, темпы кредитования могут упасть на 5%, ожидает она. При этом ужесточение условий кредитования сыграет на руку и самим заемщикам: они не будут необдуманно залезать в долговую яму, подчеркнула Мария Ермилова.

Долговой порог
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
Навести ставки: в крупных банках подорожали ипотека и потребкредиты
Как в условиях роста процентов выгодно взять займ

Старший аналитик рейтингового агентства НКР Егор Лопатин согласен, что в среднесрочной перспективе вероятен пересмотр кредитных политик, особенно в необеспеченной рознице на фоне ужесточения регулирования этого сегмента со стороны ЦБ. Для заемщиков с высокой долговой нагрузкой это может выразиться в росте ставок и навязывании банками дополнительного страхования для получения кредита, считает эксперт.

Кроме того, банки могут ужесточить критерий доли доходов заемщика, которую тот направляет на погашение ссуд, полагает аналитик «БКС Мир инвестиций» Егор Дахтлер. По его мнению, новые ограничения приведут только к замедлению темпов роста кредитования.

На 1 июля долг россиян перед банками обновил максимум и достиг 23,9 трлн рублей, видно по данным ЦБ. С аналогичного периода прошлого года он вырос на 4,06 трлн. Повышается также показатель долговой нагрузки (ПДН) населения: во II квартале 2021-го его среднее значение для потребительских займов составило 61,1%, увеличившись на 0,4 п.п. по сравнению с I кварталом 2021-го. Кроме того, в сегменте необеспеченного кредитования займы удлиняются. Это позволяет ограничить ежемесячную платежную нагрузку, однако повышает объем выплат и риски просрочек.

Долговой порог
банк деньги
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев

Согласно данным ЦБ, средние ставки по кредитам для населения пока сокращаются. В июне 2021-го на займы до 12 месяцев они составляли 13,42%, а на ссуды свыше года — 10,18%. В январе 2021-го, когда ключевая ставка равнялась 4,25%, эти показатели были на уровне 13,51% и 10,63% соответственно.

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Читайте также
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021