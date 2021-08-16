Долговой порог: ЦБ ждет от банков ужесточения условий кредитования

В Центробанке ожидают, что во второй половине 2021 года произойдет повышение ставок по кредитам и ужесточение неценовых условий выдачи займов. Например, максимального размера и срока ссуды, а также требований к заемщикам, сказали «Известиям» в пресс-службе регулятора. Основные изменения коснутся именно ставок, на которые повлияет рост инфляции и повышение ключевой. Крупнейшие банки пока не усложняли выдачу кредитов и не планируют этого делать в ближайшее время, рассказали «Известиям» в организациях. Однако эксперты ожидают этого к концу 2021 года. Шаг необходим, чтобы ограничить риск просрочек из-за повышения закредитованности населения, считают в отрасли. В связи с этим многие аналитики прогнозируют и определенное снижение темпов роста выдачи ссуд.

В планах на год

В 2021 году ЦБ ожидает ужесточения как ценовых, так и неценовых условий кредитования граждан. Помимо повышения ставок по займам банки могут также сократить максимальный размер ссуд, срок кредитования и ужесточить требования к заемщикам. Однако основные корректировки во втором полугодии 2021-го будут происходить в части ценовых условий из-за повышения инфляции и ставки ЦБ, сообщили в пресс-службе регулятора. Первое обязывает банки закладывать в стоимость ссуды инфляционную премию, а второе увеличивает цену привлечения ими средств. С марта по июль ЦБ повысил ключевую ставку с 4,25 до 6,5%, в последний раз изменив показатель на 1 п.п. Это будет переноситься на проценты по кредитам до конца года. Кроме того, влияние окажут принимаемые регулятором макропруденциальные меры, добавили там.

Справка «Известий» С 1 октября 2021 года ЦБ повысил надбавки к коэффициентам риска по необеспеченным потребительским займам в рублях. Основные причины таких изменений — ускорение роста кредитования, повышение долговой нагрузки россиян, увеличение доли долгосрочных необеспеченных ссуд и смягчение банками условий предоставления кредитов, сообщал ранее регулятор. С 1 августа ЦБ также ужесточил для банков условия выдачи ипотеки с низким первоначальным взносом.

Ставки по длинным кредитам, особенно ипотеке, значительно меньше реагируют на повышение ключевой, чем остальные. Для их поддержания на низком уровне требуется стабильно низкая инфляция на среднем и долгосрочном горизонте, отметили в пресс-службе Банка России.

Долговой порог Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков

Крупнейшие финансовые организации пока не усложняли выдачу ссуд и не планируют это делать в ближайшее время. Ранее большинство из них смягчали условия для заемщиков. Так, например, ПСБ снизил требования для МСП и изменил процесс оценки кредитоспособности потенциальных клиентов, что позволило потребителям с высоким качеством займов получать более дешевое финансирование, рассказали в пресс-службе организации. «Сбер» же улучшил ряд условий для ипотеки и уменьшил ставки на ссуды наличными под залог недвижимости, отметили там.

При этом в случае регуляторных изменений может возникнуть необходимость ужесточать условия кредитования, сказал директор розничных продуктов банка «Дом.РФ» Евгений Шитиков. Роста процентов по займам, а, возможно, и других усложнений выдачи кредитов до конца года ожидает и директор центра розничных рисков УБРиР Александр Трофимов. По его мнению, увеличение ставки и нормативов по банковским рискам приведет к повышению стоимости фондирования, что спровоцирует рост процентов по кредитам либо снижение доли одобрения потребительских займов.

ЦБ может влиять на них через ключевую ставку, требования к обеспечению кредитов и нормативам, по которым работают финорганизации. По всем этим направлениям регулятор до конца года вводит изменения, объяснил директор центра розничных рисков УБРиР Александр Трофимов.

С ростом долгов

Сейчас происходит резкий рост объемов кредитования и размера кредитной нагрузки на заемщиков, поэтому банки уже начали частично ограничивать число одобрений по отдельным видам ссуд, например, ипотеке, сообщила доцент кафедры финансового менеджмента РЭУ им. Г.В. Плеханова Мария Ермилова. До конца года ужесточение условий может продолжиться из-за перегрева рынка, роста долговой нагрузки населения и рисков возникновения большого числа просроченных задолженностей, считает она. Банки уже начинают запрашивать дополнительную информацию, чтобы удостовериться в платежеспособности заемщиков, однако более заметно усиление ограничений будет происходить к началу следующего года, указала эксперт. С ужесточением условий спрос на ссуды начнет снижаться, темпы кредитования могут упасть на 5%, ожидает она. При этом ужесточение условий кредитования сыграет на руку и самим заемщикам: они не будут необдуманно залезать в долговую яму, подчеркнула Мария Ермилова.

Долговой порог Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков

Старший аналитик рейтингового агентства НКР Егор Лопатин согласен, что в среднесрочной перспективе вероятен пересмотр кредитных политик, особенно в необеспеченной рознице на фоне ужесточения регулирования этого сегмента со стороны ЦБ. Для заемщиков с высокой долговой нагрузкой это может выразиться в росте ставок и навязывании банками дополнительного страхования для получения кредита, считает эксперт.

Кроме того, банки могут ужесточить критерий доли доходов заемщика, которую тот направляет на погашение ссуд, полагает аналитик «БКС Мир инвестиций» Егор Дахтлер. По его мнению, новые ограничения приведут только к замедлению темпов роста кредитования.

На 1 июля долг россиян перед банками обновил максимум и достиг 23,9 трлн рублей, видно по данным ЦБ. С аналогичного периода прошлого года он вырос на 4,06 трлн. Повышается также показатель долговой нагрузки (ПДН) населения: во II квартале 2021-го его среднее значение для потребительских займов составило 61,1%, увеличившись на 0,4 п.п. по сравнению с I кварталом 2021-го. Кроме того, в сегменте необеспеченного кредитования займы удлиняются. Это позволяет ограничить ежемесячную платежную нагрузку, однако повышает объем выплат и риски просрочек.

Долговой порог Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев

Согласно данным ЦБ, средние ставки по кредитам для населения пока сокращаются. В июне 2021-го на займы до 12 месяцев они составляли 13,42%, а на ссуды свыше года — 10,18%. В январе 2021-го, когда ключевая ставка равнялась 4,25%, эти показатели были на уровне 13,51% и 10,63% соответственно.