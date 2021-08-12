Себе дороже: ЦБ взялся за потребительские кредиты

С октября ЦБ введет для банков новые ограничения по выдаче потребительских кредитов. Речь о повышении коэффициентов риска по займам, которые выдают уже закредитованным клиентам. Что новые правила будут означать для заемщиков и банков, станут ли кредиты дороже и чем опасен кредитный бум в условиях падения доходов — в материале «Известий».

Пока дают

За время пандемии Россию охватил настоящий кредитный бум — его катализаторами стали низкие ставки и льготные ипотечные программы. По итогам II квартала 2021 года уровень закредитованности россиян оказался рекордным — банкам они задолжали почти 24 трлн рублей. По данным ЦБ, с начала года показатель вырос на 2,3 трлн рублей, а с 1 июля 2020-го — на 4,06 трлн.

Себе дороже Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

Уже по итогам трех первых месяцев года стало ясно: россияне критически обросли долгами. Как указывал регулятор, рост кредитования в РФ на фоне сдержанного роста доходов населения сопровождался повышением долговой нагрузки. На конец первого квартала года она достигла 11,9% располагаемых доходов населения. Темпы роста задолженности по необеспеченным потребительским кредитам ускоряются по мере восстановления экономики. Но опасность в том, что это происходит на фоне падающих доходов населения. Риски дефолта по таким займам резко возросли. Качество выдаваемых кредитов постоянно снижается, что может стать триггером для новой волны неплатежей.

Чтобы охладить перегревшийся рынок, начали с ипотеки. С 1 августа регулятор ужесточил для банков условия выдачи ипотечных кредитов с низким первоначальным взносом (ниже 20%). По таким кредитам будет повышена надбавка к коэффициентам риска. Это должно убрать с рынка «лишних людей»: излишне закредитованных или недобросовестных заемщиков, неквалифицированных инвесторов. А заодно умерить пыл банков в привлечении сомнительных заемщиков. Всё это, в свою очередь, должно обеспечить устойчивость финансовых организаций к потенциальным стрессовым сценариям.

Плата за риск

Регулятор тем временем решил пойти дальше — в плане ограничений по выдаче потребительских кредитов. С октября для банков снова увеличивают надбавки к коэффициентам риска по необеспеченным потребительским кредитам в рублях. Речь идет о займах с большой полной стоимостью кредита (ПСК) и займах, предоставляемых гражданам с высокой долговой нагрузкой. Как пояснили в ЦБ, это должно снизить стимулы банков к наращиванию рискованного кредитования и ограничить рост долговой нагрузки граждан.

Как подчеркнули в ЦБ, по мере ускорения темпов роста кредитования его стандарты снижаются: показатель долговой нагрузки заемщиков (ПДН) растет, как и доля долгосрочных необеспеченных кредитов (свыше пяти лет).

Себе дороже Фото: РИА Новости/Валерий Мельников

Так, среднее значение ПДН по потребительским кредитам, предоставленным в II квартале 2021 года, достигло 61,1%. А доля кредитов с ПДН выше 80% в выдачах II квартала 2021 года составила 30,3%. Это означает, что почти треть всех кредитов выдают людям, которые отдают на их погашение почти все свои доходы. Хорошего в этом ничего нет.

«Ускоренный рост необеспеченного потребительского кредитования, не поддерживаемый соразмерным повышением доходов населения и притоком новых заемщиков, в сочетании со снижением стандартов кредитования приводит к накоплению банками рисков, а также к увеличению долговой нагрузки населения», — подчеркнули в ЦБ.

Дорогие кредиты

Аналитики указывают на то, что новое регулирование должно скорректировать поведение банков в части кредитования: при повышении надбавок выдача рисковых кредитов станет менее рентабельной. Увеличенные коэффициенты риска приводят к тому, что возрастают требования к запасу капитала. Соответственно, подобные кредиты будут обходиться банкам дороже.

«Для банков это может означать только одно: повышение надбавок делает кредитование для них менее выгодным, так как им приходится тратить на надбавки больше капитала, чтобы обеспечить покрытие возможных потерь. Более того, этот шаг будет способствовать сокращению заинтересованности банковских организаций к расширению кредитования за счет предоставления кредитов заемщикам с высоким показателем долговой нагрузки», — указывает Павел Гужиков, СЕО финтех-компании «Деньги вперед».

Себе дороже Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков

«Потребительские кредиты физлицам с соотношением долговых выплат к среднемесячным доходам на уровне более 80% будут наименее выгодными для банков, так как потребуют большего резервного обеспечения с учетом повышенных надбавок», — добавляет Дмитрий Панов, председатель Санкт-Петербургского регионального отделения «Деловая Россия».

Соответственно, получить такой кредит для малообеспеченных заемщиков станет проблематичнее и дороже. По оценкам Екатерины Безсмертной, декана факультета экономики и бизнеса Финансового университета при правительстве РФ, после введения новых мер стоимость кредита для заемщиков с ПДН выше 80% будет отличаться от стоимости для заемщиков с ПДН до 30% на 0,9–1,4 процентных пункта.

В то же время, по мнению Григория Шабашкевича, директора департамента кредитных рисков банка «Ренессанс Кредит», эти меры в первую очередь затронут частные банки, которые следят за рентабельностью капитала. Часть из них будут вынуждены ограничивать кредитование. При этом их потенциальным заемщикам выдадут кредиты другие банки, располагающие более широкими возможностями для привлечения капитала.