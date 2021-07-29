Знание и сила: с банков снимут ответственность за блокировку счетов
В России изменят подход к оценке риска компаний по «антиотмывочному» закону и блокировке счетов. Сейчас решение принимает банк. Новая версия законопроекта о платформе «Знай своего клиента» (есть у «Известий») де-факто наделяет кредитные организации правом полностью опираться на оценку юрлиц и ИП со стороны ЦБ. В то же время в крупнейших банках изъявили обеспокоенность, что в законопроекте сохранилась ключевая несостыковка с Гражданским кодексом ― он предусматривает отказ в выдаче денежных средств высокорисковым клиентам при закрытии их счета.
Решение за регулятором
Платформа «Знай своего клиента» (ЗСК), которая разрабатывается ЦБ, предполагает разделение юрлиц и ИП на три группы в соответствии с уровнем риска по «антиотмывочному закону». Она призвана повысить качество оценки подозрительных операций, защитить финансовый рынок от использования в противоправных целях и при этом сохранить беспрепятственные условия для добросовестного бизнеса, отмечается в новой рабочей версии законопроекта, которая подготовлена ко второму чтению (документ есть у «Известий», его подлинность подтвердили участники рынка).
Ранее «Известия» писали, что одна из основных претензий банковского сообщества к платформе ЗСК заключается в распределении ответственности за блокировку операций и счетов, а также за отказ в их открытии. Предполагалось, что ЦБ будет направлять в банки информацию о надежности юрлиц и ИП, которой те фактически обязаны следовать. При этом в случае ошибки бизнес будет предъявлять претензии или даже подавать в суд непосредственно на банк. То есть решение об отнесении клиента к высокорисковой зоне будет принимать регулятор, а нести ответственность придется кредитной организации, сообщал ранее вице-президент Ассоциации банков России Алексей Войлуков.
В соответствии с новой версией законопроекта, разрабатываемый Банком России механизм не обязателен для использования кредитными организациями: они могут продолжать применять свои комплаенс-системы, напомнил «Известиям» один из авторов законопроекта, глава комитета Госдумы по финрынку Анатолий Аксаков. Однако он подчеркнул, что если банки применяют платформу ЗСК в качестве источника данных, то они не будут нести ответственность в случаях, когда их оценка не совпала с данными регулятора.
― Если они (банки. ― «Известия») опираются на информацию ЦБ и работают в соответствии с этой информацией, то у них ответственности не будет, ― сообщил Анатолий Аксаков.
Также он подтвердил: если банки опираются на платформу, то они смогут использовать ее в качестве единственного источника данных.
ЦБ обладает большей платежной информацией: банк видит только часть цепи операций, а регулятор имеет возможность проследить ее от начала и до конца, сообщила начальник департамента финансового мониторинга Банка «Зенит» Людмила Соколова. Впрочем, она добавила, что кредитная организация в ряде случаев может доказать чистоту операций клиента посредством проведения глубокого анализа документов и деятельности, в то время как ЦБ не обладает документами по сделке/по операции.
В тех случаях, когда оценка риска клиента со стороны Банка России будет более консервативной, кредитные организации предпочтут полагаться именно на нее, ожидает директор по комплаенсу Ак Барс Банка Айдар Багавиев. Он подчеркнул: при этом важно, чтобы банки не забывали о собственной аналитике и не следовали слепо за позицией регулятора. Вполне возможны ситуации, когда критически важной информацией для целей борьбы с отмыванием денег будет обладать только кредитная организация, подчеркнул эксперт.
С учетом практики оспаривания мнения регулятора по ряду вопросов, кредитные организации пойдут наиболее простым путем, взяв за ориентир информацию и степени (уровни) риска, присвоенные клиенту Банком России, ожидает судебный эксперт, преподаватель Moscow Digital School Наталья Мануйлова.
Несостыковки есть
Ключевые изменения в сравнении с прежней редакций законопроекта заключаются в возможности банков обновлять сведения о клиентах с низким уровнем риска раз в три года, если отсутствуют подозрения в недостоверных данных, отметил директор по финансовому мониторингу и комплаенсу Росбанка Александр Попов. Он напомнил, что сейчас этот срок составляет год вне зависимости от уровня риска.
― В то же время сохраняется противоречие между нормой ст. 859 ГК, которой не предусмотрено право отказывать в выдаче денежных средств при закрытии счета, и нормой законопроекта, предписывающей отказывать в выдаче средств при закрытии счета высокорисковым клиентам, ― подчеркнул Александр Попов.
Новой редакцией запрещаются переводы при проведении проверок относительно легальности доходов, но при этом допускаются размещения средств, вкладов, выплаты зарплат как в банке, открывшем счет, так и в сторонних организациях, отметил ведущий юрист компании «Парфенон» Павел Уткин.
По его мнению, важной особенностью платформы ЗСК выступает то, что она охватывает только действия юрлиц, при этом не затрагивает проведение операций госорганами: таким образом законодатель автоматически констатирует, что отмывать деньги государственные структуры не могут и/или не будут. По предположениям эксперта, к госучреждениям будет применяться какая-то отдельная практика, которую обнародуют позже.
Платформа ЗСК станет своего рода бюро кредитных историй в рамках «антиотмывочного» закона, провел аналогию старший преподаватель кафедры банковского дела университета «Синергия» Дмитрий Ферапонтов: эта система администрируется регулятором, она централизована и выстроена в интересах рынка. В соответствии с новой версией законопроекта, за кредитными организациями остается роль сбора и анализа информации, поступающей по клиентам в соответствии с проводимыми ими операциями, а ЦБ выполняет задачу консолидации и обеспечения единого потока и доступа, заключил эксперт.
«Известия» направили запрос в ЦБ и Росфинмониторинг.