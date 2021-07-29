Знание и сила: с банков снимут ответственность за блокировку счетов

В России изменят подход к оценке риска компаний по «антиотмывочному» закону и блокировке счетов . Сейчас решение принимает банк. Новая версия законопроекта о платформе «Знай своего клиента» (есть у «Известий») де-факто наделяет кредитные организации правом полностью опираться на оценку юрлиц и ИП со стороны ЦБ . В то же время в крупнейших банках изъявили обеспокоенность, что в законопроекте сохранилась ключевая несостыковка с Гражданским кодексом ― он предусматривает отказ в выдаче денежных средств высокорисковым клиентам при закрытии их счета.

Решение за регулятором

Платформа «Знай своего клиента» (ЗСК), которая разрабатывается ЦБ, предполагает разделение юрлиц и ИП на три группы в соответствии с уровнем риска по «антиотмывочному закону» . Она призвана повысить качество оценки подозрительных операций, защитить финансовый рынок от использования в противоправных целях и при этом сохранить беспрепятственные условия для добросовестного бизнеса, отмечается в новой рабочей версии законопроекта, которая подготовлена ко второму чтению (документ есть у «Известий», его подлинность подтвердили участники рынка).

Ранее «Известия» писали, что одна из основных претензий банковского сообщества к платформе ЗСК заключается в распределении ответственности за блокировку операций и счетов, а также за отказ в их открытии . Предполагалось, что ЦБ будет направлять в банки информацию о надежности юрлиц и ИП, которой те фактически обязаны следовать. При этом в случае ошибки бизнес будет предъявлять претензии или даже подавать в суд непосредственно на банк. То есть решение об отнесении клиента к высокорисковой зоне будет принимать регулятор, а нести ответственность придется кредитной организации, сообщал ранее вице-президент Ассоциации банков России Алексей Войлуков .

В соответствии с новой версией законопроекта, разрабатываемый Банком России механизм не обязателен для использования кредитными организациями : они могут продолжать применять свои комплаенс-системы, напомнил «Известиям» один из авторов законопроекта, глава комитета Госдумы по финрынку Анатолий Аксаков. Однако он подчеркнул, что если банки применяют платформу ЗСК в качестве источника данных, то они не будут нести ответственность в случаях, когда их оценка не совпала с данными регулятора .

Знание и сила Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин

― Если они (банки. ― «Известия») опираются на информацию ЦБ и работают в соответствии с этой информацией, то у них ответственности не будет, ― сообщил Анатолий Аксаков.

Также он подтвердил: если банки опираются на платформу, то они смогут использовать ее в качестве единственного источника данных.

ЦБ обладает большей платежной информацией: банк видит только часть цепи операций, а регулятор имеет возможность проследить ее от начала и до конца , сообщила начальник департамента финансового мониторинга Банка «Зенит» Людмила Соколова. Впрочем, она добавила, что кредитная организация в ряде случаев может доказать чистоту операций клиента посредством проведения глубокого анализа документов и деятельности, в то время как ЦБ не обладает документами по сделке/по операции.

В тех случаях, когда оценка риска клиента со стороны Банка России будет более консервативной, кредитные организации предпочтут полагаться именно на нее , ожидает директор по комплаенсу Ак Барс Банка Айдар Багавиев. Он подчеркнул: при этом важно, чтобы банки не забывали о собственной аналитике и не следовали слепо за позицией регулятора. Вполне возможны ситуации, когда критически важной информацией для целей борьбы с отмыванием денег будет обладать только кредитная организация, подчеркнул эксперт.

Знание и сила Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

С учетом практики оспаривания мнения регулятора по ряду вопросов, кредитные организации пойдут наиболее простым путем, взяв за ориентир информацию и степени (уровни) риска, присвоенные клиенту Банком России , ожидает судебный эксперт, преподаватель Moscow Digital School Наталья Мануйлова.

Несостыковки есть

Ключевые изменения в сравнении с прежней редакций законопроекта заключаются в возможности банков обновлять сведения о клиентах с низким уровнем риска раз в три года , если отсутствуют подозрения в недостоверных данных, отметил директор по финансовому мониторингу и комплаенсу Росбанка Александр Попов. Он напомнил, что сейчас этот срок составляет год вне зависимости от уровня риска.

― В то же время сохраняется противоречие между нормой ст. 859 ГК, которой не предусмотрено право отказывать в выдаче денежных средств при закрытии счета, и нормой законопроекта, предписывающей отказывать в выдаче средств при закрытии счета высокорисковым клиентам , ― подчеркнул Александр Попов.

Новой редакцией запрещаются переводы при проведении проверок относительно легальности доходов, но при этом допускаются размещения средств, вкладов, выплаты зарплат как в банке, открывшем счет, так и в сторонних организациях, отметил ведущий юрист компании «Парфенон» Павел Уткин.

Знание и сила Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков

По его мнению, важной особенностью платформы ЗСК выступает то, что она охватывает только действия юрлиц, при этом не затрагивает проведение операций госорганами : таким образом законодатель автоматически констатирует, что отмывать деньги государственные структуры не могут и/или не будут. По предположениям эксперта, к госучреждениям будет применяться какая-то отдельная практика, которую обнародуют позже.

Платформа ЗСК станет своего рода бюро кредитных историй в рамках «антиотмывочного» закона , провел аналогию старший преподаватель кафедры банковского дела университета «Синергия» Дмитрий Ферапонтов: эта система администрируется регулятором, она централизована и выстроена в интересах рынка. В соответствии с новой версией законопроекта, за кредитными организациями остается роль сбора и анализа информации, поступающей по клиентам в соответствии с проводимыми ими операциями, а ЦБ выполняет задачу консолидации и обеспечения единого потока и доступа , заключил эксперт.

«Известия» направили запрос в ЦБ и Росфинмониторинг.