Опубликованы кадры с места аварии с автобусом на юге Москвы

В Сети в субботу, 15 января, появились кадры с места аварии с автобусом на юге Москвы.

Авария произошла на Варшавском шоссе. Автобус после столкновения с легковым автомобилем врезался в дорожный знак.

На месте работают экстренные службы. Сейчас медики осматривают 12 человек. Число пострадавших выясняется.

Ранее, 12 января, два человека пострадали в результате аварии с участием автомобиля ДПС и грузовика в Москве. Сотрудники ГИБДД оформляли мелкое ДТП без пострадавших с участием «КамАЗа» и «Газели», когда водитель грузовика марки Volvo врезался в патрульный автомобиль.

10 января на Кутузовском проспекте в Москве произошло массовое ДТП, в результате которого пострадал один человек.