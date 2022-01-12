Два человека пострадали в аварии с автомобилем ДПС и грузовиком в Москве

Два человека пострадали в результате аварии с участием автомобиля ДПС и грузовика в Москве 12 января. По данным «Известий», ДТП произошло на 80-м км МКАД.

Сотрудники ГИБДД оформляли мелкое ДТП без пострадавших с участием «КамАЗа» и «Газели», когда водитель грузовика марки Volvo врезался в патрульный автомобиль. В результате аварии, по предварительным данным, пострадали два человека, в том числе сотрудник ГИБДД, пишет RT.

Госавтоинспекция Москвы в своем Telegram-канале сообщила, что, предварительно, травмы пострадавших не являются тяжелыми, это ушибы. Потерпевших осмотрели медики, пишет сайт aif.ru.

Как сообщает агентство городских новостей «Москва» со ссылкой на источник в правоохранительных органах, после столкновения автомобиль ДПС загорелся.

По факту ДТП проводится проверка, передает телеканал «360». Движение на МКАД было перекрыто на трех полосах из пяти.

10 января на Кутузовском проспекте в Москве произошло массовое ДТП, в результате которого пострадал один человек.