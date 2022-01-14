Жителей столичного региона предупредили о похолодании

Постепенное похолодание начнется в московском регионе с 15 января. Об этом главный специалист метеобюро Москвы Татьяна Позднякова рассказала в пятницу, 14 января, в беседе с «Радио 1».

По словам синоптика, в субботу температура в Подмосковье опустится до 2–7 градусов ниже нуля. Метеоролог обратила внимание, что местами может быть метель с порывами ветра до 12–17 м/с.

16 января мороз усилится, однако при этом температура воздуха всё еще будет выше климатической нормы на 3–4 градуса Цельсия, передает НСН.

«Существенные перемены в сторону более устойчивой погоды, близкой к климатической норме, ожидаются с 19–20 января. Последняя декада января ожидается более холодной, чем предыдущие дни», — заключила Позднякова.

Ранее в пятницу стало известно, что в Москве побит рекорд атмосферного давления 1948 года. По состоянию на 12:00 пятницы, 14 января, атмосферное давление на станции ВДНХ упало до показателя в 719,9 мм рт. ст., побив прежний рекорд минимального атмосферного давления для этого дня. Он был зафиксирован в 1948 году на отметке 720,5 мм рт. ст., сообщает телеканал «Звезда».

О грядущем резком падении атмосферного давления накануне предупреждал и ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец. По его словам, виновником этого стал циклон «Эльза», обрушивший фон атмосферного давления ниже «барического плинтуса». По его прогнозам, давление может упасть до 716 мм рт. ст.