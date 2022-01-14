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В Москве побит рекорд атмосферного давления 1948 года
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В Москве побит рекорд атмосферного давления 1948 года

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В Москве был побит рекорд атмосферного давления 1948 года. Об этом сообщается на портале «Метеоновости» в пятницу, 14 января.

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По состоянию на 12:00 пятницы, 14 января, атмосферное давление на станции ВДНХ упало до показателя в 719,9 мм рт. ст., побив прежний рекорд минимального атмосферного давления для этого дня. Он был зафиксирован в 1948 году на отметке 720,5 мм рт. ст.

По словам синоптиков, конечный показатель рекорда будет известен позднее. Предположительно, давление продолжит падать.

Как отмечает агентство городских новостей «Москва», аномально низкое атмосферное давление в городе продержится до конца недели.

Ранее в этот день главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова спрогнозировала рекордно низкое давление в Москве. Она добавила, что с 17 января Московский регион окажется в зоне холодного атмосферного фронта, ожидается большое количество снега.

О грядущем резком падении атмосферного давления накануне предупреждал и ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец. По его словам, виновником этого стал циклон «Эльза», обрушивший фон атмосферного давления ниже «барического плинтуса», пишет RT. По его прогнозам, давление может упасть до 716 мм рт. ст.

Как отметил Тишковец в своем Instagram, при таких колебаниях не только метеозависимые, но и вполне здоровые люди ощутят дискомфорт специалист призвал в это время избегать активности, следить за состоянием здоровья и стараться не перегружать себя, сообщает телеканал «Звезда».

Доктор медицинских наук, врач-кардиолог Филипп Копылов призвал в этот период избегать стресса и не употреблять алкоголь. Людям, страдающим артериальной гипертензией, нужно принимать назначенные лекарства, сообщает телеканал «360».

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