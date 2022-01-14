Москвичам пообещали много снега на следующей неделе

Московский регион окажется в зоне холодного атмосферного фронта на неделе с 17 января, ожидается большое количество снега. Об этом в пятницу, 14 января, «Известиям» рассказала главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова.

По словам метеоролога, позднее в этот день, примерно после 15:00–16:00, Московский регион будет в зоне холодного атмосферного фронта, что охарактеризуется легким морозом.

«И завтра (15 января. — «Известия») в течение суток в Москве и Подмосковье будет легкий морозец: –2...–4 градуса. То есть вот эта оттепель будет единственной в этом январе. На следующей неделе большое количество снега, особенно в понедельник (17 января. — «Известия») днем», — отметила Позднякова.

Ранее в этот день ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец заявил, что 14 января циклон «Эльза» обрушит на Москву фон атмосферного давления ниже барического «плинтуса». Синоптик считает, что ожидаемый результат войдет в пятерку рекордсменов всего января. Такое атмосферное давление, по его словам, негативно отразится на самочувствии метеозависимых людей.

13 января в связи с неблагоприятным прогнозом власти столицы приняли решение перевести все городские службы города в режим повышенной готовности. Согласно данным синоптиков, снегопад продлится до 21:00 пятницы, 14 января.