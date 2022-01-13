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Cлужбы Москвы переведены в режим повышенной готовности из-за снегопада

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В связи с неблагоприятным прогнозом принято решение перевести все городские службы Москвы в режим повышенной готовности. Об этом в четверг, 13 января, заявил заместитель мэра столицы Петр Бирюков.

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Он пояснил, что, согласно данным синоптиков, снег продлится до 21:00 пятницы, его прирост может составить до 10 см, местами ожидается метель с порывами ветра до 15–18 м/с.

«В связи с неблагоприятным прогнозом принято решение перевести все городские службы в режим повышенной готовности, на круглосуточном дежурстве находятся аварийные бригады инженерных компаний и префектур округов, энергетикам дано указание подготовить необходимое количество резервных генераторов», — приводит слова Бирюкова Telegram-канал городского хозяйства Москвы.

Отмечается, что в 16:00 началось механизированное подметание проезжей части дорог и тротуаров с последующей противогололедной обработкой.

Заместитель мэра добавил, что особое внимание будет уделено очистке пешеходных зон, тротуаров, подходов к остановкам общественного транспорта, станциям метро и МЦК, железнодорожным станциям и платформам, а также объектам социальной сферы.

«В уборке снега планируется задействовать необходимое количество роторной, снегоуборочной и другой техники, средств малой механизации. Для помощи водителям грузовых автомобилей на МКАД и в ТиНАО организовано дежурство тягачей», — сказал Бирюков.

Кроме того, утром 14 января начнется очистка от снега и наледи кровель, выступающих элементов фасадов зданий, водосборных желобов и воронок водостоков.

«Просим водителей быть аккуратнее на дороге, строго соблюдать скоростной режим и дистанцию, не создавать помех при прохождении колонн коммунальной техники», — говорится в сообщении.

В московских аэропортах Внуково, Домодедово и Шереметьево 13 января задержано или отменено более 60 рейсов на фоне мороза и наступающего снегопада.

Так, на 09:31 мск в аэропорту Внуково было задержано 11 рейсов, 13 отменено, в Домодедово 14 рейсов задержано, четыре отменено, тогда как в Шереметьево восемь рейсов задержано, 20 отменено.

Научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд в тот же день сообщил, что ряд российских регионов в ближайшие дни ожидает опасная погода. Он также пообещал, что 14 января в Ивановской области и в Подмосковье будут сильные осадки и снежные заносы.

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