Синоптик предупредил об атмосферном давлении ниже барического «плинтуса» в Москве

Циклон «Эльза» обрушит на Москву фон атмосферного давления ниже барического «плинтуса» в пятницу, 14 января. Об этом в четверг заявил ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

Он пояснил, что показания барометров упадут до «небывалых для 14 января значений» — 716 мм ртутного столба.

«В качестве «плинтуса» выступает рекордно низкое для этого дня атмосферное давление, которое держится с 1948 года. Тогда метеорологи зафиксировали 960,7 гПа. А значит, в пятницу в Москве будет установлен новый для этого дня рекорд низкого атмосферного давления», — заявил Тишковец.

Синоптик считает, что ожидаемый результат войдет в пятерку рекордсменов для всего января. Такое атмосферное давление, по его словам, негативным образом скажется на самочувствии метеозависимых людей.

Также Тишковец добавил, что в ночные и дневные часы 14 января столбики термометров в столице резко поднимутся до –2…+3 градусов.

«Однако из-за порывистого ветра и высокой влажности сработает «балтийский синдром». То есть ощущаемая температура будет на 5–6 градусов ниже реальной. Обложные осадки будут идти и 14 января, причем уже в смешанной фазе, в виде снега, мокрого снега, и даже не исключено, что вперемешку с кратковременным дождем и моросью», — подчеркнул синоптик.

Он также добавил, что общее количество осадков за предстоящие сутки составит 20–25% месячной нормы.

О том, что в Москве до конца недели ожидается аномально низкое атмосферное давление, предупредил и научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд ранее в этот день.

Он также отметил, что в столичном регионе ожидается резкое потепление.

13 января в связи с неблагоприятным прогнозом власти Москвы приняли решение перевести все городские службы столицы в режим повышенной готовности. Согласно данным синоптиков, снегопад продлится до 21:00 пятницы.