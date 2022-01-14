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Генсек ОДКБ заявил об «отрезвляющем эффекте» после появления миротворцев в Казахстане

Генсек ОДКБ заявил, что столкновений миротворцев с боевиками в Казахстане не было
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Столкновений миротворцев с вооруженными бандитами и террористами за время миссии миротворческих сил Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) в Казахстане не происходило. Об этом в пятницу, 14 января, заявил генеральный секретарь организации Станислав Зась.

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Он отметил, что появление миротворцев повлекло за собой «какой-то отрезвляющий эффект» в республике и предположил, что «охладились некоторые горячие головы, понимая, что там ничего не пройдет».

«Вот, на протяжении этих дней, когда выполнялась миротворческая операция, прямых столкновений с вооруженными бандитами или террористами на тех объектах, которые были взяты под охрану миротворцами, не было», — сказал генсек ОДКБ в интервью RT.

По словам генсека организации, отношение местных жителей к миротворцам было хорошее, и люди с пониманием отнеслись к прибытию миротворческого контингента в Казахстан.

«Наверное, понимали, что приехали помочь им в этой непростой ситуации. Поэтому к миротворцам было отношение соответствующее», — сказал Зась.

Также он уточнил, что ни одного столкновения между миротворцами и местным населением не было.

Ранее, 13 января, президент России Владимир Путин во время рабочей встречи с министром обороны РФ Сергеем Шойгу заявил, что миротворческие силы ОДКБ сыграли очень важную роль в стабилизации ситуации в Казахстане. Шойгу заявил, что вывод миротворческого контингента стран ОДКБ должен завершиться 19 января, сообщается на сайте kp.ru.

2 января в Казахстане начались акции протеста из-за роста цен на сжиженный газ. В некоторых городах митинги переросли в беспорядки. Особенно ситуация обострилась в крупнейшем городе страны — Алма-Ате.

Радикальные участники беспорядков ворвались в здание администрации, подожгли здание прокуратуры, офис правящей партии и захватили президентскую резиденцию. В ходе беспорядков в Казахстане погибли 17 силовиков, двое из них были обезглавлены.

Как сообщил президент республики Касым-Жормат Токаев, захватившие правительственные учреждения являются группами террористов, которые прошли серьезную подготовку за рубежом. В комендатуре Алма-Аты также заявили, что жестокие действия нападавших свидетельствуют о террористическом и экстремистском характере бандформирований.

За помощью в преодолении террористической угрозы президент республики обратился в ОДКБ (в состав которой входят Россия, Белоруссия, Казахстан, Киргизия, Таджикистан и Армения). В Казахстан были направлены коллективные миротворческие силы, которые взяли под охрану ряд стратегических объектов. 12 января миротворческая операция ОДКБ в Казахстане была завершена. По словам лидера республики, пребывание миротворцев ОДКБ позволило стабилизировать обстановку в стране, деятельность миссии прошла очень успешно.

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