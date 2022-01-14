Женская сборная РФ по биатлону заняла третье место в эстафете на этапе Кубка мира

Женская сборная России 14 января заняла третье место в эстафете на этапе Кубка мира по биатлону в Рупольдинге (Германия).

В эстафете 4х6 от России участвовали биатлонистки Валерия Васнецова, Светлана Миронова, Ирина Казакевич и Кристина Резцова.

Победу одержали спортсменки из Франции, второе место у команды из Швеции.

Четвертое, пятое и шестое место заняли сборные Германии, Белоруссии и Италии соответственно.

Ранее, 8 января, российские биатлонисты Антон Бабиков и Кристина Резцова выиграли сингл-микст на этапе Кубка мира в Оберхофе (Германия). Бабиков и Резцова преодолели дистанцию за 41 минуту и 37,1 секунды с 12 дополнительными патронами и одним штрафным кругом.

За день до этого российский биатлонист Александр Логинов завоевал золото на этапе Кубка мира. Россиянин преодолел дистанцию 10 км за 27 минут 8 секунд, допустив один промах на двух огневых рубежах.