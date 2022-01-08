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Россияне выиграли сингл-микст на этапе Кубка мира в Оберхофе

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Российские биатлонисты Антон Бабиков и Кристина Резцова выиграли сингл-микст на этапе Кубка мира в Оберхофе (Германия). Об этом в субботу, 8 января, сообщает «Спорт-Экспресс».

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Бабиков и Резцова преодолели дистанцию за 41 минуту и 37,1 секунды с 12 дополнительными патронами и одним штрафным кругом.

Второе место заняла команда из Австрии (они отстали на 41,5 секунды), замкнули тройку лидеров украинцы (+1.03,6; 0 + 12).

Накануне российский биатлонист Александр Логинов завоевал золото на этапе Кубка мира. Россиянин преодолел дистанцию 10 км за 27 минут 8 секунд, допустив один промах на двух огневых рубежах. Вторым стал француз Эмильен Жаклен (отставание — 6,5 секунды; два промаха). Тройку лидеров замкнул норвежец Стурла Легрейд (+15,1; 1).

18 декабря российский биатлонист Эдуард Латыпов завоевал серебряную медаль в гонке преследования на этапе Кубка мира в Анси. Россиянин лидировал после первой стрельбы, но затем допустил два промаха, а на финише на 0,1 секунды опередил норвежца Ветле Кристиансена. Первым в гонке стал француз Кантен Фийон-Майе.

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