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Биатлонист Логинов завоевал золото в спринте на этапе Кубка мира

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Российский биатлонист Александр Логинов 7 января победил в спринтерской гонке на этапе Кубка мира в германском Оберхофе.

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Россиянин преодолел дистанцию 10 км за 27 минут 8 секунд, допустив один промах на двух огневых рубежах. Вторым стал француз Эмильен Жаклен (отставание — 6,5 секунды; 2 промаха). Тройку лидеров замкнул норвежец Стурла Легрейд (+15,1; 1).

18 декабря российский биатлонист Эдуард Латыпов завоевал серебряную медаль в гонке на преследование на этапе Кубка мира в Анси. Россиянин лидировал после первой стрельбы, но затем допустил два промаха, а на финише на 0,1 секунды опередил норвежца Ветле Кристиансена. Первым в гонке стал француз Кантен Фийон-Майе.

Ранее, 12 декабря, мужская сборная России по биатлону заняла третье место в эстафете на этапе Кубка мира в Хохфильцене. Сборную России представляли Василий Томшин, Даниил Серохвостов, Александр Логинов и Эдуард Латыпов. Первыми к финишу пришли норвежцы, вторыми оказались французы.

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