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Лавров призвал НАТО не нарушать красные линии России

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Вступление Украины в НАТО, а также появление в Азовском море военных объектов и баз западных стран не устроят Москву и являются красными линиями. Об этом в пятницу, 14 января, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров на пресс-конференции.

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По словам замглавы ведомства, военное строительство блока полностью переориентировано на РФ как на потенциального противника

«Это нам тоже неприемлемо, потому что размещение на территории наших соседей, в данном случае Украины, ударных вооружений, которые будут представлять угрозу для России, это еще одна красная линия», — отметил глава ведомства, комментируя возможность появления военных баз НАТО на украинском побережье Азовского моря.

Министр иностранных дел России отметил, что Москва не приемлет появления альянса на границах с РФ, тем более при нынешнем политическом курсе Украины.

«Всё, что делает Запад в плане накачивания [украинской] власти оружием, создает у нее искушение решить вопрос Донбасса силовым путем... Участие западных инструкторов в конфликте будет переходом всех красных линий и означать прямое столкновение русских людей и военных НАТО», — сказал Лавров.

Также Лавров отметил, что существуют основания полагать, что НАТО в ближайшие месяцы может начать наращивать силы рядом с Россией под предлогом ситуации на Украине. При этом министр отметил, что РФ никогда не угрожала украинскому народу.

Кроме того, Лавров указал на то, что в планах США и НАТО присутствует желание «замотать» процесс по гарантиям безопасности. Он подчеркнул, что ситуация не улучшается, накапливается конфликтный потенциал. Как считает глава МИД России, «такому негативному развитию событий» в решающей степени способствует Запад.

Днем ранее советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что разведка Соединенных Штатов не пришла к окончательному заключению, что Россия якобы собирается принять военные меры против Украины. По его словам, США верят в возможность достижения дипломатических договоренностей с Россией для укрепления безопасности Европы.

13 января официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отметила, что власти Украины стремятся выставить Россию стороной конфликта на юго-востоке страны, чтобы оправдать свое бездействие по урегулированию ситуации. Тогда как замглавы МИД РФ Сергей Рябков заявил о возможных провокациях со стороны Украины, которая ищет повод, чтобы отказаться от выполнения Минских соглашений.

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