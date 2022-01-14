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Депутат бундестага ФРГ Быстрон: в ЕС не признают «Спутник V» по экономическим причинам

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Европейское агентство по лекарственным средствам (EMA) не одобряет российскую вакцину «Спутник V» по экономическим причинам. Об этом в интервью «Известиям» заявил член комитета бундестага по международным делам от «Альтернативы для Германии» Петр Быстрон.

«Решение об одобрении принимается EMA. Агентство не позволяет использовать российскую вакцину по политическим и экономическим причинам. Оно защищает рынок, чтобы крупные западные фармацевтические компании могли продавать свои препараты без конкуренции», — отметил депутат.

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По его словам, с медицинской точки зрения российский препарат мог бы давно быть зарегистрирован. При этом Быстрон обратил внимание на то, что Европейское агентство по лекарственным средствам не хочет обеспечить приток иностранной валюты в РФ.

Ранее, 11 января, замглавы центра Гамалеи Денис Логунов рассказал, что производственные стандарты «Спутника V» получили положительное заключение специалистов агентства Евросоюза (ЕС) по оценке лекарственных препаратов. Как добавил эксперт, стандарты производства препаратов от COVID-19 в ЕС, Китае и России в будущем следует гармонизировать.

До этого, 10 декабря 2021 года, министр промышленности и торговли России Денис Мантуров отметил, что признание «Спутника V» в европейских государствах может произойти быстрее в случае одобрения вакцины Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ). Тогда как 2 января замглавы МИД России Александр Панкин заявил, что Москва видит обнадеживающие сигналы в вопросе признания «Спутника V» от ВОЗ.

Вместе с тем 28 ноября министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто уличил ЕС в лицемерии в вопросе одобрения «Спутника V», отметив, что вопрос признания вакцины является политическим и идеологическим. По его словам, западноевропейские коллеги при встрече с ним лично утверждают, что российская вакцина от коронавируса эффективна и хорошо работает, однако «на публике ведут себя совершенно иначе».

4 марта ЕМА объявил о начале процедуры постепенной экспертизы по вакцине «Спутник V». Регулятор сообщил, что рассчитывает, что препарат оценят в сокращенные сроки, но даты одобрения пока назвать не может.

Российский фонд прямых инвестиций подал заявку на регистрацию «Спутник V» в ЕМА 9 февраля 2021 года. До этого ЕС завершил научное консультирование по российской вакцине «Спутнику V» и дал возможность разработчику подать заявку на регистрацию препарата. Однако отмечалось, что заявка пока якобы не поступила.

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