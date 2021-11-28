Прямой эфир
Общество
Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 800 2000 112
Мир
На Украине ужесточат условия выхода на пенсию
Мир
Оператор «Фукусимы-1» начал изучение дна перед сбросом воды в океан
Наука
Израильские ученые нашли способ уничтожить коронавирус за две секунды
Общество
Трем категориям россиян повысят пенсии в декабре
Мир
ООН признала Украину одной из лидеров по вымиранию населения
Спорт
«Белененсеш» досрочно проиграл «Бенфике» из-за нехватки игроков в команде
Общество
Гинцбург допустил создание вакцин в назальной форме от других инфекций
Общество
Стала известна причина смерти певца и композитора Александра Градского
Мир
В Нидерландах подозревают наличие штамма «Омикрон» у десятков туристов
Мир
МИД Венгрии уличил Запад в лицемерии из-за непризнания «Спутника V»
Сюжет:

МИД Венгрии уличил Запад в лицемерии из-за непризнания «Спутника V»

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Вопрос признания российской вакцины от COVID-19 «Спутник V» является политическим и идеологическим. Об этом 28 ноября заявил министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто.

«Это политический и идеологический вопрос. И я очень этим разочарован», — отметил глава венгерского МИДа в интервью телеканалу RT.

Единство формы: РФ представила ЕС документы для взаимного признания COVID-паспортов
В начале следующего года вопрос будет решен, полагают в Госдуме

По его словам, западноевропейские коллеги при встрече с ним лично утверждают, что российская вакцина от коронавируса эффективна и хорошо работает, однако «на публике ведут себя совершенно иначе».

По утверждению Сийярто, западноевропейские страны проявляют «огромное лицемерие» в отношении РФ. В частности, они всегда критикуют Россию, но ведут при этом с ней дела, в то же время как Венгрия «говорит то, что делает», добавил министр.

«Мы не можем позволить себе говорить иначе, чем поступать. А что делают западноевропейцы? Они поступают и говорят по-разному», — уточнил он.

Также Сийярто подчеркнул, что Венгрия смогла открыть свои границы и восстановить пострадавшую от пандемии коронавируса экономику на два месяца раньше других стран после одобрения Будапештом «Спутника V».

Глава МИД Венгрии заключил, что сделал прививку от коронавируса российской вакциной «Спутник V».

25 ноября Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) сообщил, что «Спутник V» показал лучшую эффективность по анализу полного курса вакцинации в Венгрию — 85,7%.

Научный сотрудник НИЦ эпидемиологии и микробиологии им. Гамалеи Анатолий Альтштейн 12 ноября спрогнозировал сроки одобрения вакцины «Спутник V» европейским регулятором ЕМА до конца 2021 года. По его словам, у большинства западных организаций нет претензий к качеству вакцины. Около 70 государств ее уже зарегистрировали. Cогласно оценке научного журнала The Lancet, эффективность «Спутника V» составила 91,6%.

На фоне ухудшения эпидемиологической ситуации российские власти призывают жителей вакцинироваться, чтобы обезопасить свое здоровье и позаботиться о своих близких. Граждан прививают бесплатно. В стране зарегистрировано пять вакцин от коронавируса: «Спутник V», ставший первой в РФ и мире вакциной от COVID-19, а также «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона», «ЭпиВакКорона-Н» и «КовиВак».

Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф, а также по хештегу #МыВместе. Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 (800) 2000-112.

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021