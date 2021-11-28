МИД Венгрии уличил Запад в лицемерии из-за непризнания «Спутника V»

Вопрос признания российской вакцины от COVID-19 «Спутник V» является политическим и идеологическим. Об этом 28 ноября заявил министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто.

«Это политический и идеологический вопрос. И я очень этим разочарован», — отметил глава венгерского МИДа в интервью телеканалу RT.

По его словам, западноевропейские коллеги при встрече с ним лично утверждают, что российская вакцина от коронавируса эффективна и хорошо работает, однако «на публике ведут себя совершенно иначе».

По утверждению Сийярто, западноевропейские страны проявляют «огромное лицемерие» в отношении РФ. В частности, они всегда критикуют Россию, но ведут при этом с ней дела, в то же время как Венгрия «говорит то, что делает», добавил министр.

«Мы не можем позволить себе говорить иначе, чем поступать. А что делают западноевропейцы? Они поступают и говорят по-разному», — уточнил он.

Также Сийярто подчеркнул, что Венгрия смогла открыть свои границы и восстановить пострадавшую от пандемии коронавируса экономику на два месяца раньше других стран после одобрения Будапештом «Спутника V».

Глава МИД Венгрии заключил, что сделал прививку от коронавируса российской вакциной «Спутник V».

25 ноября Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) сообщил, что «Спутник V» показал лучшую эффективность по анализу полного курса вакцинации в Венгрию — 85,7%.

Научный сотрудник НИЦ эпидемиологии и микробиологии им. Гамалеи Анатолий Альтштейн 12 ноября спрогнозировал сроки одобрения вакцины «Спутник V» европейским регулятором ЕМА до конца 2021 года. По его словам, у большинства западных организаций нет претензий к качеству вакцины. Около 70 государств ее уже зарегистрировали. Cогласно оценке научного журнала The Lancet, эффективность «Спутника V» составила 91,6%.

На фоне ухудшения эпидемиологической ситуации российские власти призывают жителей вакцинироваться, чтобы обезопасить свое здоровье и позаботиться о своих близких. Граждан прививают бесплатно. В стране зарегистрировано пять вакцин от коронавируса: «Спутник V», ставший первой в РФ и мире вакциной от COVID-19, а также «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона», «ЭпиВакКорона-Н» и «КовиВак».