«Спутник V» показал лучшую на фоне других вакцин эффективность в Венгрии

Российская вакцина от коронавируса «Спутник V» показала лучшую эффективность по анализу полного курса вакцинации в Венгрии. Об этом 25 ноября заявил Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ).

«На основе анализа данных по вакцинации двумя компонентами вакцин «Спутник V», Moderna, Pfizer-BioNTech, Sinopharm и AstraZeneca резидентов Венгрии в период с 22 января по 10 июня 2021 года российская вакцина продемонстрировала лучший результат по защите против летальных случаев от коронавируса и является лидером наряду с препаратом компании Moderna», — отметили в фонде.

Российский препарат показал эффективность 85,7%.

Накануне в РФПИ заявили, что эффективность «Спутника V» в ходе вакцинации населения Сан-Марино составила 80% в период 6–8 месяцев после введения второго компонента. Республика одобрила применение препарата в феврале 2021 года.

8 октября медицинские власти Италии не исключили возможность признания полного цикла вакцинации «Спутником V». В данном случае необходимо заключение регулирующего органа.

Российские власти призывают жителей вакцинироваться, чтобы обезопасить свое здоровье и позаботиться о своих близких. Граждан прививают бесплатно. В стране зарегистрировано пять вакцин от коронавируса: «Спутник V», ставший первой в РФ и мире вакциной от COVID-19, а также «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона», «ЭпиВакКорона-Н» и «КовиВак».

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