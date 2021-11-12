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В центре Гамалеи назвали приблизительные сроки одобрения «Спутника V» в ЕС

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Если ВОЗ до конца этого года одобрит «Спутник V», то вскоре отреагирует и европейский регулятор — ЕМА. Об этом «Известиям» заявил научный сотрудник НИЦ эпидемиологии и микробиологии им. Гамалеи Анатолий Альтштейн. По его словам, существующие пока что задержки с одобрением российского препарата могут быть связаны с различными стандартами в производстве.

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«Вакцины сейчас производятся по так называемой «надлежащей производственной практике» (GMP, Good Manufacturing Practice). Представители ВОЗ, к примеру, в настоящий момент смотрят, насколько соблюдаются эти требования на нашем производстве и делают соответствующие замечания. Мы их, в свою очередь, оперативно устраняем. Постепенно мы будем этим требованиям соответствовать. Стоит отметить, что у стран западной Европы и США несколько другой уровень биотехнологий, поэтому они не признают и китайские препараты», — заявил «Известиям» ученый.

При этом, по его словам, у большинства западных организаций нет претензий к качеству вакцины. Около 70 государств ее уже зарегистрировали. Cогласно оценке научного журнала The Lancet, эффективность «Спутника V» составила 91,6%.

Напомним, после приостановки в сентябре процесса одобрения ВОЗ российской вакцины, он вновь возобновился в октябре. Ожидается, что организация внесет «Спутник V» в реестр одобренных для экстренного применения препаратов до конца этого года. Об этом еще в октябре сообщала старший научный сотрудник ВОЗ Сумия Сваминатан.

Глава Минздрава РФ Михаил Мурашко сообщил 10 ноября, что работа с ВОЗ о признании российской вакцины от COVID-19 двигается в позитивную сторону.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

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