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Индексацию пенсий на 8,6% оформят с 1 января

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Индексация пенсий для неработающих пенсионеров на 8,6% начнется с 1 января 2022 года. Об этом в четверг, 13 января, рассказала журналистам спикер Совета Федерации (СФ) Валентина Матвиенко.

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«Это хорошая, справедливая мера, потому что именно пенсионеры в первую очередь серьезно пострадали материально из-за скачка цен в прошлом году, особенно на продовольствие», — заявила Матвиенко.

При этом дата принятия соответствующего законопроекта не повлияет на срок индексации выплат, отметила спикер СФ.

12 января президент РФ Владимир Путин предложил проиндексировать пенсии выше уровня инфляции — на 8,6%. Глава государства отметил, что принятые ранее решения не смогут покрыть расходы пенсионеров из-за инфляции. В тот же день глава Минтруда Антон Котяков заявил, что размер страховой пенсии по старости после индексации составит 18 984 рубля.

Председатель комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов 13 января отметил, что возможны надбавки в рамках дополнительного обеспечения, как, к примеру, за особые заслуги.

27 декабря 2021-го глава Центробанка Эльвира Набиуллина заявила, что по итогам 2021 года инфляция в России будет немного выше 8%.

За день до этого пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал инфляцию большой головной болью для правительства.

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