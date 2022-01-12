В Минтруде назвали средний размер пенсии после индексации

После индексации средний размер пенсии неработающего пенсионера составит около 19 тыс. рублей. Об этом 12 января рассказал глава Минтруда Антон Котяков.

Он напомнил про соответствующее поручение российского лидера об индексации пенсий на 8,6%.

«С учетом этой индексации средний размер страховой пенсии неработающего пенсионера по старости составит в 2022 году 18 984 рубля. В этом году на это дополнительно потребуется свыше 170 млрд рублей», — сообщил министр.

Пенсии будут проиндексированы для 30,8 млн неработающих россиян, получающих страховые пенсии, добавили в Минтруде.

Ранее в этот день на совещании с членами правительства президент России Владимир Путин предложил проиндексировать пенсии выше уровня инфляции — на 8,6%.

Зампред комитета Совета Федерации по социальной политике Елена Бибикова указала, что закон об индексации пенсий выше уровня инфляции, предположительно, будет принят до конца января текущего года.