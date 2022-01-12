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В Минтруде назвали средний размер пенсии после индексации

Минтруд: после индексации средний размер пенсии неработающего пенсионера составит около 19 тыс. рублей
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После индексации средний размер пенсии неработающего пенсионера составит около 19 тыс. рублей. Об этом 12 января рассказал глава Минтруда Антон Котяков.

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Он напомнил про соответствующее поручение российского лидера об индексации пенсий на 8,6%.

«С учетом этой индексации средний размер страховой пенсии неработающего пенсионера по старости составит в 2022 году 18 984 рубля. В этом году на это дополнительно потребуется свыше 170 млрд рублей», — сообщил министр.

Пенсии будут проиндексированы для 30,8 млн неработающих россиян, получающих страховые пенсии, добавили в Минтруде.

Ранее в этот день на совещании с членами правительства президент России Владимир Путин предложил проиндексировать пенсии выше уровня инфляции — на 8,6%.

Зампред комитета Совета Федерации по социальной политике Елена Бибикова указала, что закон об индексации пенсий выше уровня инфляции, предположительно, будет принят до конца января текущего года.

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