Прямой эфир
Мир
Умер экс-президент Греции Каролос Папульяс
Происшествия
В Москве произошла драка со стрельбой в кальянной
Происшествия
Новое ДТП с участием 11 автомобилей произошло в Башкирии
Общество
В Красноярске ввели режим «черного неба»
Мир
Путин назвал целью РФ достижение соглашений с Западом для безопасности граждан
Мир
Беременных и женщин с детьми поставят на воинский учет на Украине
Мир
Депутат ГД спрогнозировал возможные удары ВСУ по российским городам
Общество
Песков допустил новые волны заболеваемости COVID-19 в 2022 году
Мир
В ЕК заявили о готовности санкций против РФ в случае эскалации вокруг Украины
Мир
Песков рассказал о желании Зеленского общаться с Путиным о Донбассе

В Кремле назвали инфляцию большой головной болью для правительства

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Инфляция во многом нивелирует рост экономики, это большая головная боль для правительства. Об этом в воскресенье, 26 декабря, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Дело к замедлению: эксперты оценили, как изменятся цены в новом году
Пройден ли пик инфляции и что подорожает больше всего

«Это то, о чем заботится каждый день президент. Но мы не можем вырвать себя из общемирового контекста, а инфляция — это сейчас болезнь, от которой страдает весь мир», — сказал он в эфире телеканала «Россия 1» в программе «Москва. Кремль. Путин».

По словам представителя Кремля, инфляция — «большая головная боль» для российского правительства.

Песков также отметил, что с точки зрения экономики Россия уже «вылезла из ковидной ямы». Как бы ни было тяжело, реально располагаемые доходы населения стали пусть и «скромно», но расти, отметил представитель Кремля.

Вместе с тем, пресс-секретарь российского лидера подчеркнул, что именно инфляция во многом нивелирует данный рост.

Ранее, 22 декабря, премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил, что ситуация с ростом инфляции в России — это отчасти плата за открытость экономики. Он отметил, что в правительстве знают о росте цен, а инфляция в стране является в основном импортируемой. В качестве мер по борьбе с инфляцией Мишустин назвал задачи, связанные с импортозамещением и наращиванием потенциала отечественного агропромышленного комплекса.

7 декабря президент РФ Владимир Путин указал на то, что экономическая динамика России в целом позитивная. Он подчеркнул необходимость достижения прироста реальных доходов граждан не ниже чем на 2,5%. По словам российского лидера, главной проблемой экономики на данный момент является рост инфляции. Глава государства отметил, что рост цен носит глобальный характер.

Ранее, 18 ноября, глава Центробанка Эльвира Набиуллина заявила, что восстановление экономики после пандемии так же коварно, как и выздоровление человека после коронавируса. По ее словам, в этом году экономика РФ уже вернулась на допандемическую траекторию.

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021