В Кремле назвали инфляцию большой головной болью для правительства

Инфляция во многом нивелирует рост экономики, это большая головная боль для правительства. Об этом в воскресенье, 26 декабря, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Это то, о чем заботится каждый день президент. Но мы не можем вырвать себя из общемирового контекста, а инфляция — это сейчас болезнь, от которой страдает весь мир», — сказал он в эфире телеканала «Россия 1» в программе «Москва. Кремль. Путин».

По словам представителя Кремля, инфляция — «большая головная боль» для российского правительства.

Песков также отметил, что с точки зрения экономики Россия уже «вылезла из ковидной ямы». Как бы ни было тяжело, реально располагаемые доходы населения стали пусть и «скромно», но расти, отметил представитель Кремля.

Вместе с тем, пресс-секретарь российского лидера подчеркнул, что именно инфляция во многом нивелирует данный рост.

Ранее, 22 декабря, премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил, что ситуация с ростом инфляции в России — это отчасти плата за открытость экономики. Он отметил, что в правительстве знают о росте цен, а инфляция в стране является в основном импортируемой. В качестве мер по борьбе с инфляцией Мишустин назвал задачи, связанные с импортозамещением и наращиванием потенциала отечественного агропромышленного комплекса.

7 декабря президент РФ Владимир Путин указал на то, что экономическая динамика России в целом позитивная. Он подчеркнул необходимость достижения прироста реальных доходов граждан не ниже чем на 2,5%. По словам российского лидера, главной проблемой экономики на данный момент является рост инфляции. Глава государства отметил, что рост цен носит глобальный характер.

Ранее, 18 ноября, глава Центробанка Эльвира Набиуллина заявила, что восстановление экономики после пандемии так же коварно, как и выздоровление человека после коронавируса. По ее словам, в этом году экономика РФ уже вернулась на допандемическую траекторию.