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Набиуллина назвала уровень инфляции по итогам года

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По итогам этого года инфляция в России будет немного выше 8%. Об этом в понедельник, 27 декабря, заявила глава Центрального банка России Эльвира Набиуллина в комментарии программе «Вести» канала «Россия 1».

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«Я думаю, что по итогам года мы будем иметь инфляцию чуть больше 8%, это много, это больше, чем наша цель 4%. И понятно, что 8% Росстат считает по широкому кругу товаров, и те товары, за которыми мы следим, в цене выросли больше — например, продукты питания», — сказала Набиуллина.

Накануне пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал инфляцию большой головной болью для правительства. Инфляция — болезнь, от которой страдает в данный момент весь мир, сказал Песков.

Ранее, 22 декабря, премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил, что ситуация с ростом инфляции в России — это отчасти плата за открытость экономики. Он отметил, что в правительстве знают о росте цен, а инфляция в стране является в основном импортируемой. В качестве мер по борьбе с инфляцией Мишустин назвал задачи, связанные с импортозамещением и наращиванием потенциала отечественного агропромышленного комплекса.

7 декабря президент РФ Владимир Путин указал на то, что экономическая динамика России в целом позитивная. Он подчеркнул необходимость достижения прироста реальных доходов граждан не ниже чем на 2,5%. По словам российского лидера, главной проблемой экономики на данный момент является рост инфляции. Глава государства отметил, что рост цен носит глобальный характер.

Ранее, 18 ноября, Набиуллина заявила, что восстановление экономики после пандемии так же коварно, как и выздоровление человека после коронавируса. По ее словам, в этом году экономика РФ уже вернулась на допандемическую траекторию.

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