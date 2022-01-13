Депутат ГД назвал определяющий размер пенсии фактор

Председатель комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов рассказал, что в страховой пенсионной системе на размер выплат в большей степени влияет трудовой стаж.

В беседе с Lenta.Ru в четверг, 13 января, депутат разъяснил, что россияне, не набравшие необходимое количество баллов, вынуждены ждать социальную пенсию.

«Приоритетную роль играют заработанные страховые баллы, размер которых зависит и от стажа работы, и от размера заработной платы. Но, какая бы у тебя ни была заработная плата, в год можно заработать максимум 10 страховых баллов», — рассказал Нилов.

Депутат пояснил, что возможны надбавки в рамках дополнительного обеспечения, как, к примеру, за особые заслуги. Однако определяющее значение в вопросе возникновения право на пенсию имеют именно страховые баллы. В этой связи некоторые жители России сталкиваются с трудностями при назначении пенсии.

«В этом случае либо приходится продолжать работать, по крайней мере пока не наработается достаточное количество страховых баллов, либо баллы, как это ни парадоксально звучит, можно докупить», — отметил депутат.

Он добавил, что также можно подождать пять лет до назначения социальной пенсии.

12 января глава Минтруда Антон Котяков рассказал, что размер страховой пенсии по старости после индексации составит 18 984 рубля. Повышение коснется 30,8 млн россиян. В целом на индексацию потребуется дополнительно 170 млрд рублей, пишет RT.

Ранее в этот день на совещании с членами правительства президент России Владимир Путин предложил проиндексировать пенсии выше уровня инфляции — на 8,6%. Это затронет 30,8 млн человек, уточняет НСН.

Доктор экономических наук, профессор финансового университета при правительстве России Александр Сафонов рассказал сайту kp.ru, повышенную выплату российские пенсионеры могут получить уже в феврале.

Зампред комитета Совета Федерации по социальной политике Елена Бибикова указала, что закон об индексации пенсий выше уровня инфляции, предположительно, будет принят до конца января текущего года.

После индексации пенсии выше инфляции в 2023 году размер пенсии составит 20 047 рублей, а в 2024-м году — 21 150 рублей, отмечает телеканал «360» со ссылкой на Минтруд.

Котяков также подчеркнул, что будет обеспечена выплата пенсий в повышенном размере и доплата за первые месяцы после принятия соответствующих поправок. При этом корректировку нормативной базы осуществят в ближайшее время, сообщает телеканал «Звезда».