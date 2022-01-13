В ГД рассчитывают принять закон о пожизненном сроке для педофилов до 1 февраля

В Госдуме обсуждается перечень приоритетных законопроектов, которые будут рассматриваться Государственной думой до 1 февраля, среди них — проект закона о пожизненном заключении для педофилов. Об этом 13 января в своем Telegram-канале написал спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин.

«Вчера депутаты Костромской облдумы обратились к нам с просьбой ускорить принятие этого закона. Решения о наказании педофилов ждет и общество. Правильно рассмотреть и принять его до 1 февраля», — отметил политик.

Он выразил мнение, что депутаты будут единодушны в данном вопросе.

5 января Володин заявил, что депутаты Госдумы РФ сделают всё, чтобы законопроект о пожизненном заключении для педофилов-рецидивистов был принят уже в январе 2022 года. Так он прокомментировал убийство в Костроме пятилетней девочки.

В тот же день депутат Госдумы и бывший детский омбудсмен Анна Кузнецова отметила, что для педофилов нужно ввести пожизненный административный надзор, организовать наблюдение и исключить возможность условно-досрочного освобождения.

4 января в Костроме девочка вышла гулять на улицу Северной Правды, ее похитили двое мужчин и скрылись. Подозреваемых и тело ребенка позднее нашли в одном из общежитий города.

Как выяснили «Известия», 44-летний Денис Герасимов и 24-летний Вадим Беляков надругались над ребенком перед убийством, после чего спрятали тело в спортивную сумку, чтобы в дальнейшем избавиться от него.

Один из подозреваемых, признавшихся в совершении преступления, ранее отбывал наказание за совершение преступления против половой неприкосновенности и незаконный оборот порнографии.

Главным управлением Следственного комитета РФ по Костромской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления п. «в» ч. 2 ст. 105 УК РФ («Убийство малолетнего»).

6 января суд в Костроме арестовал обоих подозреваемых на два месяца. 12 января следствие предъявило фигурантам обвинение.

По данным «Известий», злоумышленники рассказали на допросе, что якобы не планировали убийство девочки. По их словам, несколько дней они подыскивали на улице мальчика 10–11 лет для совершения преступления.