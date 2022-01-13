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Четырех граждан стран Центральной Азии задержали после беспорядков в Алта-Ате

Четырех граждан стран Центральной Азии задержали по подозрению в участии в беспорядках в Алта-Ате
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Погранслужба Казахстана задержала четырех граждан стран Центральной Азии по подозрению в причастности к беспорядкам в Алма-Ате. Об этом 13 января сообщает комитет нацбезопасности республики.

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«Пограничной службой во взаимодействии с территориальными подразделениями КНБ с привлечением подразделения специального назначения «Арлан» МВД проводятся оперативно-розыскные мероприятия в Алматинской области. В результате задержаны восемь человек по подозрению в причастности к беспорядкам и нападению на департамент полиции Талдыкоргана и восемь, в том числе, 4 граждан стран Центральной Азии, возможно причастных к беспорядкам и мародерствам в Алматы», — указано в сообщении.

2 января в Казахстане начались акции протеста из-за роста цен на сжиженный газ. В некоторых городах митинги переросли в беспорядки. Особенно ситуация обострилась в крупнейшем городе страны — Алма-Ате. Протестующие, среди которых, по данным властей, оказались экстремисты, ворвались в здание администрации, подожгли здание прокуратуры, офис правящей партии и захватили президентскую резиденцию.

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