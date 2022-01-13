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Общество
ГД предложила оплачивать взаимодействие с начальством вне офиса

ГД предложила оплачивать взаимодействие с начальством вне офиса

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В Госдуме предложили дополнительно оплачивать выполнение внеурочных поручений начальства. Об этом «Известиям» рассказала автор соответствующего законопроекта — член думского комитета по труду, соцполитике и делам ветеранов Светлана Бессараб.

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По ее словам, сейчас есть существенная разница в условиях труда, тех кто работает на удаленке, и в офисе.

«В период пандемии особенно актуальным стало регулирование дистанционного труда. И одним из прав дистанционного сотрудника стало право быть офлайн. Мы определили, что работник имеет право находиться офлайн в нерабочий период. Например, человек работает с 8:00 до 17:00. Если работодатель звонит или пишет в 17:05 и дает какое-то задание — это считается сверхурочной работой и оплачивается по определенным тарифам. Но так получилось, что мы не подумали о стационарных работниках, которые работают с 8 до 5 на рабочем месте, а потом получают задание от работодателя доделать что-то в дистанционном формате. Этот пробел следует устранить», — пояснила Бессараб.

В проекте закона дистанционные переработки «стационарных» сотрудников обозначаются как «время взаимодействия работника с работодателем за пределами рабочего времени с использованием сети «Интернет» и других сетей связи общего пользования». Оплачивать их предлагается по принципу сверхурочной работы. То есть за первые два часа — не менее чем в полуторном размере, за последующие — не менее чем в двойном размере. По желанию работника деньги можно заменить на дополнительный отдых.

Проект закона направлен на экспертизу Консультационного совета фракции «Единая Россия».

Насколько реально принятие закона — читайте в материале «Известий»:

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