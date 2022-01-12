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Кабмин ФРГ дал информацию по вопросу вступления Украины в НАТО

Кабмин ФРГ: К настоящему моменту вступление Украины в какой-либо альянс не обсуждается
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Вопрос о принятии Украины в какие-либо альянсы в данный момент не обсуждается. Об этом 12 января сообщил официальный представитель кабмина Германии Штеффен Хебештрайт на брифинге в Берлине.

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«Каждая страна может сама решать, в какой союз она хочет вступать, в тесной координации с конкретным альянсом. Несмотря на это, я хочу четко сказать, что к настоящему моменту вступление [в какой-либо альянс] Украины не обсуждается», — пояснил Хебештрайт.

10 января замглавы МИД РФ Сергей Рябков заявил, что России нужны гарантии, что Украина и Грузия никогда не станут членами НАТО. Он отметил, что Москве «необходимы железобетонные, юридически значимые гарантии, не обещания».

Вступление Украины в альянс исключено, заявил 2 января экс-советник бывшего украинского президента Виктора Ющенко Валерий Ивасюк. До тех пор, пока Россия будет обладать достаточным влиянием на мировой арене, Украина не сможет присоединиться к НАТО, считает политик.

26 декабря официальный представитель Кремля Дмитрий Песков назвал расширение НАТО на Украину, в Грузию и Молдавию «вопросом жизни и смерти» для России.

8 декабря российский лидер Владимир Путин заявил, что на Украине после принятия ее в НАТО могут быть размещены вооружения, угрожающие РФ. Глава государства выразил надежду, что «все озабоченности в вопросе расширения НАТО» будут услышаны.

В тот же день Песков заявил, что НАТО начинает подминать Украину под себя, и подчеркнул, что для Москвы такие действия являются «красной линией».

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