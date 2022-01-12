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Врач назвал сроки «падения» штамма коронавируса «Омикрон»

Эксперт Водовозов: «Омикрон» до конца 2022 года переживет «падение»
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Новый штамм коронавируса «Омикрон» станет в мире доминирующим, но до конца 2022 года переживет «падение». Об этом 12 января заявил радио Sputnik врач-терапевт, токсиколог Алексей Водовозов.

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Почему новый штамм «Омикрон» особо опасен

В основе его выводов лежит анализ прошлогодней ситуации с инфекцией. Врач напомнил, что штамм «Дельта», распространившийся в мире, «упал» к концу 2021 года.

«Всё было вокруг этого одного штамма. Я думаю, что, наверное, в 2022 году будет восхождение и падение «Омикрона», — объяснил врач.

Как он отметил, вопрос, что сменит этот вариант коронавируса, остается открытым, прогнозов никто не рискует давать, отметил Водовозов.

Он подчеркнул, что не имеет в виду полное исчезновение «Омикрона» к концу 2022 года. В странах с низким процентом привитых этот штамм сохранится и будет мутировать.

Ранее в среду директор Центра имени Гамалеи Минздрава России Александр Гинцбург рассказал, что вакцина «Спутник V» не требует модификаций под новый штамм «Омикрон». Этим российская вакцина отличается от мРНК-препаратов компаний Pfizer/BioNTech и Moderna.

3 января президент Российской академии наук Александр Сергеев выразил мнение, что с 2022 года пандемия коронавируса войдет в режим сезонных эпидемий гриппа. В этот же день технический директор Управления общественного здравоохранения Дании Тира Гроув Краузе высказала мнение, что распространение «Омикрон»-штамма COVID-19 может ускорить завершение пандемии.

Снизить риск заражения инфекцией и предотвратить тяжелое течение болезни можно с помощью вакцинации, указывают специалисты.

В РФ проходит масштабная прививочная кампания. Граждан прививают бесплатно. В стране зарегистрировано пять вакцин от коронавируса: «Спутник V», ставший первой в РФ и мире вакциной от COVID-19, а также «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона», «ЭпиВакКорона-Н» и «КовиВак»

Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф, а также по хештегу #МыВместе. Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 (800) 2000-112.

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