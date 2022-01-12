Иммунолог оценил влияние вакцинации на пик заболеваемости «Омикроном»

Пик заболеваемости «Омикрон»-штаммом COVID-19 в России может быть сглажен благодаря тому, что «огромное количество россиян» сделали прививки в конце ноября — начале декабря прошлого года. Такое мнение высказал во вторниик, 11 января, иммунолог-аллерголог Владимир Болибок.

По словам специалиста, исследования действия вакцинации на новый вариант вируса показали, что люди, которые сделали прививку недавно, в пределах полутора месяцев, частично защищены от заболевания.

«Люди, которые были вакцинированы недавно, то есть месяц-полтора назад, защищаются от заражения, а дальше уже теряется эффект. У нас огромное количество людей вакцинировались в конце ноября — начале декабря. Поэтому, возможно, пик «Омикрона» у нас будет немножко сглажен, и всё это пройдет полегче», — приводит слова врача «Лента.ру».

Он подчеркнул, что те, кто привился за указанный срок, точно будут защищены до февраля. Тем же, кто вакцинировался более полугода назад, Болибок посоветовал срочно ревакцинироваться.

Ранее в этот день на заседании президиума координационного совета при правительстве РФ по борьбе с коронавирусом глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила, что, при неблагоприятном варианте прогноза развития ситуации с распространением коронавирусной инфекции, в России число заболевших COVID-19 в сутки может достигнуть шестизначных чисел.

Глава Минздрава РФ Михаил Мурашко также добавил, что ревакцинация российской вакциной «Спутник Лайт» помогает защититься от штамма коронавируса «Омикрон». В подтверждение своих слов он привел совместное исследование Центра Гамалеи и итальянского Института Спалланцани, которое показало, что ревакцинация пациентов российским препаратом дает хорошую вируснейтрализацию и позволяет защитить от нового варианта коронавирусной инфекции.

В России продолжается масштабная кампания по вакцинации. Граждане могут привиться бесплатно. В стране зарегистрировано шесть препаратов от коронавируса: «Спутник V», «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона», «КовиВак», «ЭпиВакКорона-Н» и вакцина для подростков «Спутник M».

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