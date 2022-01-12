Прямой эфир
Экономика
Россияне купили рекордное число полисов от несчастных случаев и болезней
Мир
Доступ в интернет в Нур-Султане не прерывался более суток
Общество
В МВД России предупредили о новой схеме телефонного мошенничества
Культура
Канье Уэст собрался встретиться с Путиным в России
Общество
Российское посольство подтвердило смерть журналиста Зеленского в Доминикане
Армия
Сердюков рассказал о выполнении задач миротворцами ОДКБ в Казахстане
Культура
Актриса Милен Демонжо рассказала о новой комедии «Старческий дом»
Общество
Друг Куравлева назвал слухами нахождение актера в доме престарелых
Мир
В МИД Франции заявили о возвращении к работе нормандского формата
Мир
Байден на выступлении в Атланте назвал президентом США Камалу Харрис 
Сюжет:

Иммунолог оценил влияние вакцинации на пик заболеваемости «Омикроном»

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Пик заболеваемости «Омикрон»-штаммом COVID-19 в России может быть сглажен благодаря тому, что «огромное количество россиян» сделали прививки в конце ноября — начале декабря прошлого года. Такое мнение высказал во вторниик, 11 января, иммунолог-аллерголог Владимир Болибок.

Штамм это значит: как «Омикрон» распространился в РФ за праздники
Эпидемиологи не исключают подъема заболеваемости после январских каникул

По словам специалиста, исследования действия вакцинации на новый вариант вируса показали, что люди, которые сделали прививку недавно, в пределах полутора месяцев, частично защищены от заболевания.

«Люди, которые были вакцинированы недавно, то есть месяц-полтора назад, защищаются от заражения, а дальше уже теряется эффект. У нас огромное количество людей вакцинировались в конце ноября — начале декабря. Поэтому, возможно, пик «Омикрона» у нас будет немножко сглажен, и всё это пройдет полегче», — приводит слова врача «Лента.ру».

Он подчеркнул, что те, кто привился за указанный срок, точно будут защищены до февраля. Тем же, кто вакцинировался более полугода назад, Болибок посоветовал срочно ревакцинироваться.

Ранее в этот день на заседании президиума координационного совета при правительстве РФ по борьбе с коронавирусом глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила, что, при неблагоприятном варианте прогноза развития ситуации с распространением коронавирусной инфекции, в России число заболевших COVID-19 в сутки может достигнуть шестизначных чисел.

Глава Минздрава РФ Михаил Мурашко также добавил, что ревакцинация российской вакциной «Спутник Лайт» помогает защититься от штамма коронавируса «Омикрон». В подтверждение своих слов он привел совместное исследование Центра Гамалеи и итальянского Института Спалланцани, которое показало, что ревакцинация пациентов российским препаратом дает хорошую вируснейтрализацию и позволяет защитить от нового варианта коронавирусной инфекции.

В России продолжается масштабная кампания по вакцинации. Граждане могут привиться бесплатно. В стране зарегистрировано шесть препаратов от коронавируса: «Спутник V», «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона», «КовиВак», «ЭпиВакКорона-Н» и вакцина для подростков «Спутник M».

Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф, а также по хештегу #МыВместе. Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 (800) 2000-112.

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022