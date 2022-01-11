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Мурашко назвал эффективной ревакцинацию «Спутником Лайт» для защиты от «Омикрона»

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Ревакцинация российской вакциной «Спутник Лайт» помогает защититься от штамма коронавируса «Омикрон». Об этом во вторник, 11 января, заявил глава Минздрава РФ Михаил Мурашко на заседании координационного совета по борьбе с коронавирусом при правительстве РФ.

«Хорошей новостью в отношении эффективности вакцины «Спутник V» и «Спутник Лайт» стало в том числе российско-итальянское исследование, совместно Центра Гамалеи и Института Спалланцани, что ревакцинация пациентов «Спутником Лайт» дает хорошую вируснейтрализацию и позволяет защитить от нового штамма COVID-19 «Омикрон», — сказал он.

Мурашко также отметил, что в новогодние праздники было привито и ревакцинировано от коронавируса 759 тыс. человек, тогда как до Нового года этот показатель был в разы больше.

Омикронный номер: «Спутник V» способен остановить новый штамм
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Он отметил, что работодатели должны позаботиться о стабильности работы предприятий и готовности каждого работника к иммунному ответу при столкновении с новой коронавирусной инфекцией.

Кроме того, министр добавил, что прививочных пунктов и вакцины в России достаточно, запись на прививку идет без сбоев.

«Технических препятствий на пути повышения охвата вакцинацией у нас сегодня нет. Вакцин достаточно, вакцинальных пунктов достаточно, запись электронная на прием, на вакцинацию работает без сбоев. Всего в общей сложности работает более 15 тыс. различных видов пунктов вакцинации. Повсеместно вакцинация на сегодняшний день доступна», — сообщил он.

Он призвал россиян своевременно проходить вакцинацию и ревакцинацию, отметив, что на сегодняшний день почти 11 млн граждан воспользовались возможностью ревакцинации.

Ранее в этот день премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил, что ситуация с коронавирусом из-за нового штамма «Омикрон» ухудшается и нужно быть готовыми к любому развитию событий.

Премьер-министр также отметил, что Минздрав вместе с регионами должны провести информационную кампанию по углубленной диспансеризации после коронавируса. Он привал россиян не затягивать с этим вопросом и обращаться в поликлиники, чтобы восстановить здоровье.

30 декабря глава Роспотребнадзора РФ Анна Попова заявила, что штамм «Омикрон» в 3–5 раз заразнее других вариантов инфекции. Также она отметила, что первые проявления болезни у инфицированных этим штаммом наблюдаются уже на 3–5-й день после инфицирования. Тогда же Попова заявила, что поствакцинальный иммунитет после «Спутника V» достаточен для сдерживания распространения «Омикрона».

28 декабря президент России Владимир Путин отметил высокую способность российской вакцины от коронавируса «Спутник V» бороться со штаммом «Омикрон».

В РФ проходит масштабная кампания по вакцинации. Граждан прививают бесплатно. В стране зарегистрировано пять вакцин от коронавируса: «Спутник V», ставший первой в РФ и мире вакциной от COVID-19, а также «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона», «ЭпиВакКорона-Н» и «КовиВак».

Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф, а также по хештегу #МыВместе. Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 (800) 2000-112.

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