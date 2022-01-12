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Депутат парламента Казахстана назвал причины протестов на юге страны

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Волнения на юге Казахстана оказались активнее и разрушительнее по той причине, что в регионе высоки показатели по рождаемости и доли молодого безработного населения, рассказал «Известиям» 12 января депутат парламента Казахстана, политолог Айдос Сарым.

«Юг и запад Казахстана сегодня — это трудоизбыточный регион, где очень большой прирост населения. Очень большая концентрация населения, там есть большие проблемы имущественные, социальные, культурные, политические и так далее», — объяснил он.

Для нового правительства основной частью деятельности станет разработка и создание новых программ эмиграции и труда для того, чтобы перераспределить население и создавать мотивацию для переезда на север или восток страны — в регионы, где происходит депопуляция населения.

«Поскольку очень высокая рождаемость, доля молодого безработного населения, наряду со всеми нашими упущениями — это всё взорвалось. Ну и плюс, давайте не забывать деструктивные радикальные и прочие там вещи, которыми занимались хаотически, эпизодически. Это все дало мощнейший микс всех проблем», — считает эксперт.

Сарым уверен, что подобное должно было случиться и к этому всё шло, так как проблемы копились 30 лет. По его словам, произошедшие в стране события — тот момент, когда всем надо посмотреть и подумать над тем, что произошло, сделать серьезные выводы и начинать решать серьезные проблемы, которые скопились за все эти 30 лет.

2 января в Казахстане начались акции протеста из-за роста цен на сжиженный газ. В некоторых городах митинги переросли в беспорядки. Особенно ситуация обострилась в крупнейшем городе страны — Алма-Ате. Протестующие, среди которых, по данным властей, оказались экстремисты, ворвались в здание администрации, подожгли здание прокуратуры, офис правящей партии и захватили президентскую резиденцию.

Нарушители правопорядка вооружились и начали мародерствовать, разрушая магазины, аптеки и банки города. Преступники разгромили офисы пяти телеканалов, попытались напасть на СИЗО и совершили попытку проникновения на территорию воинской части в Актюбинской области.

В ходе беспорядков в Казахстане погибли 17 силовиков, двое из них были обезглавлены. В минздраве страны заявляли, что участники беспорядков нападали и на врачей: травмы получили более 10 медиков.

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев 5 января сообщил, что обратился в Организацию Договора о коллективной безопасности (ОДКБ, в состав которой входят Россия, Белоруссия, Казахстан, Киргизия, Таджикистан и Армения) за помощью в преодолении террористической угрозы. На просьбу откликнулись все страны ОДКБ, они направили в Казахстан коллективные миротворческие силы и взяли под охрану ряд стратегических объектов.

10 января Токаев заявил о восстановлении конституционного порядка в Казахстане. Он отметил, антитеррористическая операция будет завершена в ближайшее время. На следующий день он сообщил, что вывод войск ОДКБ из Казахстана начнется через два дня, миротворцы полностью покинут страну через 10 дней.

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