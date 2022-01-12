Сердюков рассказал о выполнении задач миротворцами ОДКБ в Казахстане

За последние сутки подразделениями миротворцев ОДКБ были приняты под охрану пять важных социально-значимых объектов. Об этом в среду, 12 января, заявил на брифинге командующий коллективными миротворческими силами ОДКБ в Республике Казахстан генерал-полковник Андрей Сердюков.

Военные из стран ОДКБ осуществляют охрану аэродромов, хлебокомбинатов, теплоэлектростанций, телецентров, водонасосных станций, военных складов, арсеналов и других важных государственных, военных и социально-значимых объектов. В том числе взяты под охрану ТЭЦ-1, ТЭЦ-2, ТЭЦ-3, Алма-Атинский хлебокомбинат, городской водоканал «Дружба», три центра телекоммуникаций «Алматы-телеком».

Сердюков отметил, что для контроля обстановки в районах выполнения задач задействованы подразделения беспилотных летательных аппаратов. Они ведут круглосуточный мониторинг обстановки в четырех районах воздушной разведки, результаты которого в режиме реального времени поступают на мобильные пункты управления.

Ранее, 11 января, командир подразделения, охраняющего отделение «Казахтелекома» в Алма-Ате, капитан Денис Иванов рассказал, что жители Казахстана проявляют интерес к миротворцам, помогают и нередко просят сфотографироваться. Однако российские миротворцы вынуждены отказывать, так как это запрещено. Он отметил, что местные жители положительно встретили военных и оказывают им всестороннюю помощь, откликаются на просьбы, которые обычно носят бытовой характер — помыть руки и дать воды.

В этот же день глава Минобороны РФ Сергей Шойгу заявил, что миротворческие силы ОДКБ завершат миссию в Казахстане после полной стабилизации обстановки и по решению властей республики. По словам министра, в настоящее время миротворцы выполняют задачи по охране важных военных, государственных и социально значимых объектов на территории Казахстана.

Также во вторник президент республики Касым-Жомарт Токаев рассказал, что миссию ОДКБ планируют завершить в течение двух дней. На вывод миротворцев уйдет порядка 10 дней.

10 января он заявил о восстановлении конституционного порядка в стране. Он указал, что республика пережила масштабный кризис, самый тяжелый за историю независимости, и отметил, что в ближайшее время масштабная антитеррористическая операция завершится, а вместе с ней «закончится успешная и эффективная миссия контингента ОДКБ».

2 января в Казахстане начались акции протеста из-за роста цен на сжиженный газ. В некоторых городах митинги переросли в беспорядки. Особенно ситуация обострилась в крупнейшем городе страны — Алма-Ате. Протестующие, среди которых, по данным властей, оказались экстремисты, ворвались в здание администрации, подожгли здание прокуратуры, офис правящей партии и захватили президентскую резиденцию.

Преступники разгромили офисы пяти телеканалов, попытались напасть на СИЗО и совершили попытку проникновения на территорию воинской части в Актюбинской области, нападали на медиков.

Президент Казахстана 5 января обратился в Организацию Договора о коллективной безопасности (ОДКБ, в состав входят Россия, Белоруссия, Армения, Киргизия, Таджикистан и Казахстан) за помощью в преодолении террористической угрозы, в республику на ограниченный период времени были направлены миротворцы.