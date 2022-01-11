Шойгу рассказал о завершении миссии ОДКБ в Казахстане

Миротворческие силы Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) завершат миссию в Казахстане после полной стабилизации обстановки и по решению властей республики. Об этом 11 января заявил глава Минобороны РФ Сергей Шойгу.

«Выполнение задач Коллективными миротворческими силами (КМС) будет осуществляться до полной стабилизации обстановки в республике Казахстан, естественно, по решению руководства республики Казахстан», — сказал он.

По словам Шойгу, в настоящее время миротворческие силы ОДКБ выполняют задачи по охране важных военных, государственных и социально значимых объектов на территории Казахстана.

Министр напомнил, что в соответствии с решением Совета коллективной безопасности ОДКБ 9 января КМС организации завершили развертывание на территории Казахстана.

«В короткие сроки, всего за трое суток, самолетами ВКС России был переброшен личный состав и техника. Это стало возможным благодаря высокой слаженности и оперативности действий вооруженных сил государств-членов ОДКБ, достигнутым в результате совместных учений, а также опыту, полученному в ходе развертывания российских войск в Сирии и миротворческого контингента в Нагорном Карабахе», — отметил он.

Ранее во вторник президент республики Касым-Жомарт Токаев рассказал, что миссию ОДКБ планируют завершить в течение двух дней. На вывод миротворцев уйдет порядка 10 дней.

10 января он заявил о восстановлении конституционного порядка в стране. Он указал, что республика пережила масштабный кризис, самый тяжелый за историю независимости, и отметил, что в ближайшее время масштабная антитеррористическая операция завершится, а вместе с ней «закончится успешная и эффективная миссия контингента ОДКБ».

2 января в Казахстане начались акции протеста из-за роста цен на сжиженный газ. В некоторых городах митинги переросли в беспорядки. Особенно ситуация обострилась в крупнейшем городе страны — Алма-Ате. Протестующие, среди которых, по данным властей, оказались экстремисты, ворвались в здание администрации, подожгли здание прокуратуры, офис правящей партии и захватили президентскую резиденцию.

Преступники разгромили офисы пяти телеканалов, попытались напасть на СИЗО и совершили попытку проникновения на территорию воинской части в Актюбинской области, нападали на медиков.

Президент Казахстана 5 января обратился в Организацию Договора о коллективной безопасности (ОДКБ, в состав входят Россия, Белоруссия, Армения, Киргизия, Таджикистан и Казахстан) за помощью в преодолении террористической угрозы, в республику на ограниченный период времени были направлены миротворцы.