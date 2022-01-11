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Миротворец РФ рассказал об отношении жителей Казахстана

Российский миротворец рассказал о желании жителей Казахстана с ним сфотографироваться
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Жители Казахстана проявляют интерес к миротворцам, помогают и нередко просят сфотографироваться. Однако российские миротворцы вынуждены отказывать, так как это запрещено. Об этом 11 января рассказал командир подразделения, охраняющего отделение «Казахтелекома» в Алма-Ате, капитан Денис Иванов.

Он отметил, что перед миротворцами стоит задача охраны объектов — задача не допустить проникновения незаконных вооруженных формирований в телецентр, а также мародеров, способных нанести ущерб зданию и персоналу.

Местные жители положительно встретили военных и оказывают им всестороннюю помощь, откликаются на просьбы, которые обычно носят бытовой характер — помыть руки и дать воды.

«Попытки есть подхода, но нам запрещено фотографироваться, вести диалоги с местным населением», — объяснил миротворец.

Иванов добавил, что казахстанцы благодарят миротворцев. Военный назвал свои ощущения от пребывания в Казахстане и участия в миротворческой миссии стандартными, потому что бойцы подготовлены к подобным мероприятиям.

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Ранее в этот день глава Минобороны РФ Сергей Шойгу заявил, что миротворческие силы ОДКБ завершат миссию в Казахстане после полной стабилизации обстановки и по решению властей республики. По словам министра, в настоящее время миротворцы выполняют задачи по охране важных военных, государственных и социально значимых объектов на территории Казахстана.

Также во вторник президент республики Касым-Жомарт Токаев рассказал, что миссию ОДКБ планируют завершить в течение двух дней. На вывод миротворцев уйдет порядка 10 дней.

10 января он заявил о восстановлении конституционного порядка в стране. Он указал, что республика пережила масштабный кризис, самый тяжелый за историю независимости, и отметил, что в ближайшее время масштабная антитеррористическая операция завершится, а вместе с ней «закончится успешная и эффективная миссия контингента ОДКБ».

2 января в Казахстане начались акции протеста из-за роста цен на сжиженный газ. В некоторых городах митинги переросли в беспорядки. Особенно ситуация обострилась в крупнейшем городе страны — Алма-Ате. Протестующие, среди которых, по данным властей, оказались экстремисты, ворвались в здание администрации, подожгли здание прокуратуры, офис правящей партии и захватили президентскую резиденцию.

Преступники разгромили офисы пяти телеканалов, попытались напасть на СИЗО и совершили попытку проникновения на территорию воинской части в Актюбинской области, нападали на медиков.

Президент Казахстана 5 января обратился в Организацию Договора о коллективной безопасности (ОДКБ, в состав входят Россия, Белоруссия, Армения, Киргизия, Таджикистан и Казахстан) за помощью в преодолении террористической угрозы, в республику на ограниченный период времени были направлены миротворцы.

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