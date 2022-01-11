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«Тенгизшевройл» восстановила нефтедобычу в Казахстане
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«Тенгизшевройл» восстановила нефтедобычу в Казахстане

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Нефтедобывающая компания «Тенгизшевройл» восстановила добычу нефти после недавних протестов в Казахстане. Об этом во вторник, 11 января, заявил представитель компании «РИА Новости».

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«Тенгизшевройл» продолжает уделять особое внимание обеспечению здоровья и безопасности своих сотрудников. Обстановка на рабочих местах на Тенгизском месторождении стабильна, производственные мощности работают в штатном режиме», — говорится в сообщении.

На фоне проходивших в Казахстане акций протестов компания была вынуждена временно скорректировать объемы нефтедобычи по причинам, связанным с логистикой.

«Тенгизшевройл» — казахстанское совместное предприятие, созданное для разработки Тенгизского месторождения в Атырауской области Казахстана.

11 января в столице Казахстана был возобновлен доступ к проводному интернету. В то же время подключение к мобильному интернету по-прежнему невозможно.

С 10 января в Казахстане снова можно снять наличные, операции с деньгами возобновили в отделениях «Казпочты». В этот же день в стране начали выдавать пенсии и пособия на почте, она будет работать при условии наличия интернета. Банки и финансовые учреждения в республике при этом закрыты из-за режима ЧП.

2 января в Казахстане начались протесты. Участники митингов выступили против роста цен на сжиженный газ. Вскоре акции переросли в беспорядки.

Особенно ситуация обострилась в Алма-Ате. Митингующие ворвались в здание администрации, подожгли здание прокуратуры и офис правящей партии. Радикальные участники протестов вооружились и начали мародерствовать, разрушая магазины, аптеки и банки города. Также протестующие захватили аэропорт города Алма-Аты.

В комендатуре города заявили, что жестокие действия нападавших свидетельствуют о террористическом и экстремистском характере бандформирований.

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев 5 января сообщил, что обратился в Организацию Договора о коллективной безопасности (ОДКБ, в состав которой входят Россия, Белоруссия, Казахстан, Киргизия, Таджикистан и Армения) за помощью в преодолении террористической угрозы. На просьбу откликнулись все страны ОДКБ, они направили в Казахстан коллективные миротворческие силы и взяли под охрану ряд стратегических объектов.

10 января Токаев заявил о восстановлении конституционного порядка в Казахстане. На следующий день он сообщил, что вывод войск ОДКБ из Казахстана начнется через два дня, миротворцы полностью покинут страну через 10 дней.

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