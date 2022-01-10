Казахстанцы смогут снять деньги на почте

В Казахстане с 10 января снова можно будет снять наличные. Операции с деньгами возобновят в отделениях «Казпочты», передает телеканал «Известия».

В понедельник в стране также начнут выдавать пенсии и пособия. Почта будет работать, если не возникнет проблем с интернетом. Банки и финансовые учреждения в стране закрыты из-за режима ЧП.

Телеканал «Известия» доступен в пакетах кабельных операторов, в Москве он находится на 26-й кнопке. Также прямой эфир канала транслируется на сайте iz.ru.