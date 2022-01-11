Певица Nazима пряталась в самолете в захваченном аэропорту Алма-Аты

Казахстанская певица Nazима (Назима Джанибекова) пряталась в одном из самолетов в захваченном аэропорту Алма-Аты. Об этом во вторник, 11 января, она написала на своей странице в Instagram.

«5 января у меня должен был быть концерт в Алматы. Я прилетела заранее, за сутки. <...> Приехала в отель, и в этот момент начались взрывы. До 7 утра я не могла уснуть из-за грохота. Интернет отключили. Но я успела получить сообщение от концертного директора о том, что концерт отменен», — написала певица.

Nazима решила скорее вернуться в Москву и выехала в аэропорт за четыре часа до рейса, чтобы точно успеть. Она рассказала, что внутренние рейсы отменили сразу, как только певица приехала в аэропорт, а международные еще ждали посадку.

Она рассказала, что успела добежать до выхода — в окно уже было видно наступающих захватчиков.

«Дверь в самолет закрыли сразу за людьми, которые вбежали на рейс. Самолет отъехал от трапа — я надеялась, что мы сейчас взлетим. Но мы остановились, пилот объявил о том, что аэропорт захвачен и мы не можем взлететь, нет связи с диспетчерской», — пояснила певица.

Экипаж попросил пассажиров закрыть шторки иллюминаторов, чтобы не было видно, что на борту самолета находятся люди. Певица рассказала, что интернет не работал, связаться с близкими не было возможности.

«Мы боялись, что нас просто взорвут. Так в самолете мы провели 15 часов», — рассказала Nazима.

Когда всё закончилось, пассажиров самолета вывезли в отель на автобусах. Nazима решила уехать к брату и почти сутки искала машину, чтобы поехать в родной Шымкент.

«Двоих ребят, которые должны были нас везти, расстреляли в авто. Один человек погиб, другой ранен», — заключила артистка.

2 января в Казахстане начались протесты. Участники митингов выступили против роста цен на сжиженный газ. Вскоре акции переросли в беспорядки.

Особенно ситуация обострилась в Алма-Ате. Митингующие ворвались в здание администрации, подожгли здание прокуратуры и офис правящей партии. Радикальные участники протестов вооружились и начали мародерствовать, разрушая магазины, аптеки и банки города. Также протестующие захватили аэропорт города Алма-Аты.

В комендатуре города заявили, что жестокие действия нападавших свидетельствуют о террористическом и экстремистском характере бандформирований.

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев 5 января сообщил, что обратился в Организацию Договора о коллективной безопасности (ОДКБ, в состав которой входят Россия, Белоруссия, Казахстан, Киргизия, Таджикистан и Армения) за помощью в преодолении террористической угрозы. На просьбу откликнулись все страны ОДКБ, они направили в Казахстан коллективные миротворческие силы и взяли под охрану ряд стратегических объектов.

10 января Токаев заявил о восстановлении конституционного порядка в Казахстане. На следующий день он сообщил, что вывод войск ОДКБ из Казахстана начнется через два дня, миротворцы полностью покинут страну через 10 дней.