Франция выступает за поддержание диалога с Россией, чтобы урегулировать украинский кризис. Об этом 11 января заявил французский президент Эммануэль Макрон на пресс-конференции с главой Евросовета Шарлем Мишелем.

«Большую часть наших обсуждений мы посвятили главным международным вопросам — России и Украине. Тут мы придерживаемся общеевропейского подхода, который сочетает в себе жесткость и в то же время поддержание каналов диалога, чтобы найти решение для урегулирования [конфликта на Украине]», — сказал Макрон.

Французский лидер указал, что целью является создание общей архитектуры безопасности. Также Макрон выразил мнение, что нормандский формат сохраняет свою актуальность.

«В украинском урегулировании нормандский формат (Франция, Германия, Россия и Украина) играет структурирующую роль. Франция и Германия продолжат поддерживать этот формат», — добавил он.

10 января в Кремле прокомментировали разговор замглавы администрации президента РФ Дмитрия Козака с коллегами из Германии и Франции по Украине. Сам факт общения по нормандскому формату в Москве назвали позитивным, однако отметили, что продвижения вперед нет.

Ранее, 6 января, Козак после консультаций рассказал, что внешнеполитический советник канцлера ФРГ Йенс Плетнер и дипломатический советник президента Франции Эммануэль Бонн подтвердили на встрече в Москве приверженность Минским договоренностям для урегулирования конфликта на юго-востоке Украины.

7 декабря на переговорах президентов РФ и США Владимира Путина и Джо Байдена обсуждалась внутриукраинская проблематика. Как отметили в Кремле, российский лидер «на конкретных примерах проиллюстрировал деструктивную линию Киева, направленную на полный демонтаж Минских соглашений и договоренностей, достигнутых в нормандском формате».

2 декабря министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что попытки Киева изменить ключевые положения Минских соглашений по урегулированию конфликта на Украине могут привести к катастрофе. По его словам, внутриукраинский кризис не будет преодолен, пока Киев уклоняется от выполнения взятых на себя международно-правовых обязательств.

Киев начал военную операцию против Донбасса, жители которого не согласились с итогами смены власти, в 2014 году. В сложившейся ситуации украинские власти винят Москву, которая многократно подчеркивала, что не является стороной внутриукраинского конфликта, и призывала Киев к урегулированию.