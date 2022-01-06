Франция и ФРГ подтвердили приверженность Минским договоренностям

Внешнеполитический советник канцлера ФРГ Йенс Плетнер и дипломатический советник президента Франции Эммануэль Бонн подтвердили на встрече в Москве приверженность Минским договоренностям для урегулирования конфликта на юго-востоке Украины. Об этом в четверг, 6 января, заявил журналистам замглавы администрации президента РФ Дмитрий Козак.

«(Представители ФРГ и Франции. — Ред.) подтвердили свою приверженность Минским соглашениям в безальтернативной основе для урегулирования конфликта на юго-востоке Украины. Обсудили целый ряд практических шагов по реализации Минских соглашений», — заявил Козак.

17 декабря посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов сообщил, что Москва выразила желание, чтобы Соединенные Штаты простимулировали Украину к выполнению Минских соглашений.

Он также указал на то, что многие американские эксперты уже ясно дали понять, что Киев открыто саботирует договоренности, воздерживаясь от прямого диалога с Донецком и Луганском.

15 декабря источник «Известий» сообщил, что помощник госсекретаря США по делам Европы и Евразии Карен Донфрид и Дмитрий Козак условились продолжить взаимодействие по имплементации Минских соглашений.

7 декабря на переговорах президентов РФ и США Владимира Путина и Джо Байдена обсуждалась внутриукраинская проблематика. Как отметили в Кремле, российский лидер «на конкретных примерах проиллюстрировал деструктивную линию Киева, направленную на полный демонтаж Минских соглашений и договоренностей, достигнутых в нормандском формате».

2 декабря министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что попытки Киева изменить ключевые положения Минских соглашений по урегулированию конфликта на Украине могут привести к катастрофе. По его словам, внутриукраинский кризис не будет преодолен, пока Киев уклоняется от выполнения взятых на себя международно-правовых обязательств.

22 ноября Путин отметил, что Киев упорно отказывается выполнять Минские соглашения и следовать достигнутым в нормандском формате договоренностям по вопросу Донбасса. По его словам, особую озабоченность вызывают провокационные шаги украинской стороны по намеренному обострению ситуации в регионе, в том числе применение запрещенных минским комплексом мер вооружений.

Киев начал военную операцию против Донбасса, жители которого не согласились с итогами смены власти, в 2014 году. В сложившейся ситуации украинские власти винят Москву, которая многократно подчеркивала, что не является стороной внутриукраинского конфликта, и призывала Киев к урегулированию.