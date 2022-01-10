В Кремле оценили разговор Козака с коллегами из ФРГ и Франции по Украине

Факт разговора замглавы администрации президента РФ Дмитрия Козака с коллегами из Германии и Франции по Украине оценивается как позитивный, однако речи о продвижении вперед нет. Об этом в понедельник, 10 января, заявил журналистам официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

«Насколько я понимаю, там ни о каких прорывах или о каком-то серьезном продвижении речь не идет. Сам по себе факт разговора, конечно, позитивен, но субстанция, содержание переговоров по-прежнему, конечно, скорее относятся к категории сложных и буксующих вопросов», — сказал Песков, оценивая прошедшие консультации советников в нормандском формате.

Ранее, 6 января, Козак после консультаций рассказал, что внешнеполитический советник канцлера ФРГ Йенс Плетнер и дипломатический советник президента Франции Эммануэль Бонн подтвердили на встрече в Москве приверженность Минским договоренностям для урегулирования конфликта на юго-востоке Украины.

7 декабря на переговорах президентов РФ и США Владимира Путина и Джо Байдена обсуждалась внутриукраинская проблематика. Как отметили в Кремле, российский лидер «на конкретных примерах проиллюстрировал деструктивную линию Киева, направленную на полный демонтаж Минских соглашений и договоренностей, достигнутых в нормандском формате».

2 декабря министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что попытки Киева изменить ключевые положения Минских соглашений по урегулированию конфликта на Украине могут привести к катастрофе. По его словам, внутриукраинский кризис не будет преодолен, пока Киев уклоняется от выполнения взятых на себя международно-правовых обязательств.

22 ноября Путин отметил, что Киев упорно отказывается выполнять Минские соглашения и следовать достигнутым в нормандском формате договоренностям по вопросу Донбасса. По его словам, особую озабоченность вызывают провокационные шаги украинской стороны по намеренному обострению ситуации в регионе, в том числе применение запрещенных минским комплексом мер вооружений.

Киев начал военную операцию против Донбасса, жители которого не согласились с итогами смены власти, в 2014 году. В сложившейся ситуации украинские власти винят Москву, которая многократно подчеркивала, что не является стороной внутриукраинского конфликта, и призывала Киев к урегулированию.